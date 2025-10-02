Darbhanga News: हत्या या हादसा, ज्वेलरी व्यापारी का हाइवे पर 6 टुकड़ों में मिला शव, मंत्री संजय सरावगी ने की SSP से बात

Darbhanga Crime News: बिहार के दरभंगा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक ज्वेलरी व्यवसायी का 6 टुकड़ों शव रानीपुर क्षेत्र में दरभंगा-मुजफ्फरपुर फोरलेन (NH-27) पर बरामद हुआ है. बताया जा रहा है कि घटनास्थल से ज्वेलरी कारोबारी की दुकान 4 किमी. की दूरी पर है. मृतक की पहचान हसनचक निवासी मनीष कुमार के रूप में हुई. मृतक की दरभंगा टावर स्थित गंगा मार्केट में आभूषण की दुकान है. वहीं इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना से नाराज व्यापारियों ने हाइवे जाम करके जमकर हंगामा किया. शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे हिंट एंड रन केस बताया है, जबकि मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताया है.

मृतक के भाई अमरनाथ गुप्ता ने कहा कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है. उन्होंने कहा कि शव 6 टुकड़ों में मिला है. सड़क पर एक बूंद खून तक नहीं मिला, और मनीष की बाइक भी गायब है. यह साफ है कि उनकी हत्या कर शव को सड़क पर फेंका गया और ऊपर से गाड़ी चढ़ाई गई है. परिजनों का यह भी सवाल है कि मनीष अपनी दुकान से चार किलोमीटर दूर हाइवे पर कैसे पहुंचे? वहीं घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है. नाराज व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने NH-27 को जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. व्यापारियों ने इस घटना को सुनियोजित हत्या करार देते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

सूचना मिलते ही मौके पर एसडीपीओ राजीव कुमार और एसडीएम विकास कुमार पहुंचे. उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि परिजनों के लिखित आवेदन के आधार पर सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी, हत्या की आशंका वाले एंगल पर भी पुलिस गंभीरता से काम करेगी. आश्वासन के बाद आक्रोशित लोगों ने जाम हटाया गया. इस घटना पर दरभंगा के विधायक और बिहार सरकार में भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके शोक व्यक्त किया. मंत्री ने इस मामले में एसएसपी जगनाथ रेड्डी से बात करके उच्च स्तरीय जांच कराने के निर्देश दिए. मंत्री ने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है. प्रशासन इसकी पूरी निष्पक्षता से जांच करेगा.

