Darbhanga News: दरभंगा में लव जिहाद का मामला, नाबालिग को बहला-फुसलाकर किया अगवा! 2 बच्चों के बाप है आरोपी मो. सितारे

Darbhanga Love Jihad: दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है. घटना 28 जनवरी की बताई जा रही है, जबकि परिजनों ने थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई. परिवार का आरोप है कि 2 बच्चों का बाप मो. सितारे नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा धर्म परिवर्तन कर शादी कराने की धमकी देता रहा था. परिजनों के अनुसार, इससे पहले 2025 में आरोपी उनके घर में घुसकर लूटपाट कर चुका है, जिसके संबंध में कमतौल थाना कांड संख्या 195/25 दर्ज हुआ था और उसे जेल भी जाना पड़ा था.

जेल से रिहा होने के बाद वह लगातार परिवार को धमकी दे रहा था. घटना के दिन परिवार के लोग एक घायल रिश्तेदार को अस्पताल ले गए थे, इसी दौरान आरोपी ने लड़की को जबरन उठा लिया. काफी खोजबीन के बाद भी बच्ची का पता नहीं चलने पर पुलिस में शिकायत की गई.

पीड़िता के परिजन प्रशासन से बच्ची की शीघ्र बरामदगी तथा आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि आरोपी के परिजनों ने भी बच्ची को लौटाने से इनकार किया और धक्का-मुक्की कर भगा दिया. अपहरण के बाद से परिवार भय और मानसिक तनाव में है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए दोनों समुदायों के लोगों से बातचीत की जा रही है और पुलिस सतर्क है. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि नाबालिग को जल्द सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा तथा दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.

ये भी पढ़ें- पटना में सुबह-सुबह एक कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर, बदमाश के पैर में लगी गोली

वहीं एसडीपीओ सदर-2 शुभेन्द्र कुमार सुमन ने कहा कि आरोपी और उसके परिजन घर छोड़कर फरार हैं तथा मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने के कारण लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है. पुलिस संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है .

एसडीपीओ ने यह भी बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों समुदायों के लोगों को बुलाकर बातचीत कराई जा रही है. फिलहाल इलाके में माहौल शांत है, लेकिन पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है और स्वयं एसडीपीओ गांव में लगातार भ्रमण कर रहे हैं. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि नाबालिग को जल्द सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा तथा दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की

रिपोर्ट- मुकेश कुमार