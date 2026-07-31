/दरभंगा में 38 वर्षीय विवाहिता की गला रेतकर हत्या: FSL और डॉग स्क्वायड की टीम जांच में जुटी

Darbhanga Crime News: दरभंगा जिले के बाजितपुर थाना क्षेत्र के जेतुका गांव में देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. 38 वर्षीय विवाहिता की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. हमलावर ने इतनी निर्ममता दिखाई कि महिला का सिर धड़ से लगभग अलग हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही बाजितपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.