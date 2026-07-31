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दरभंगा में 38 वर्षीय विवाहिता की गला रेतकर हत्या: FSL और डॉग स्क्वायड की टीम जांच में जुटी

Darbhanga Crime News: दरभंगा के बाजितपुर थाना क्षेत्र के जेतुका गांव में 38 वर्षीय विवाहिता की गला रेतकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने घटनास्थल से खून से सने हथियार बरामद किए हैं. FSL और डॉग स्क्वायड की मदद से मामले की जांच जारी है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 31, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:27 AM IST
दरभंगा में 38 वर्षीय विवाहिता की गला रेतकर हत्या: FSL और डॉग स्क्वायड की टीम जांच में जुटी
Image Credit: दरभंगा में 38 वर्षीय विवाहिता की गला रेतकर हत्या: FSL और डॉग स्क्वायड की टीम जांच में जुटी (ZEE MEDIA)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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