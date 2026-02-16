Advertisement
Darbhanga News: BJP विधायक मैथिली ठाकुर की मां का पर्स खंगाल ले गए चोर, गाड़ी से हीरे के गहने और घड़ी गायब

Darbhanga News: दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के लालापट्टी में अलीनगर की भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर की मां भारती ठाकुर के पर्स से हीरे जड़ित गहने और घड़ी चोरी होने का मामला सामने आया है. बैठक में शामिल होने के दौरान गाड़ी में रखा पर्स से कीमती सामान गायब हो गया. पीड़िता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:54 AM IST

Darbhanga News: बिहार के दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के लालापट्टी गांव से चोरी की एक अहम घटना सामने आई है, जिसमें अलीनगर से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर की मां भारती ठाकुर के पर्स से हीरे जड़ित गहने और घड़ी गायब हो गए. बताया जा रहा है कि भारती ठाकुर 1 फरवरी को एक बैठक में भाग लेने लालापट्टी गई थीं. इस दौरान उन्होंने अपना पर्स गाड़ी में ही छोड़ दिया था. वापस लौटने पर जब पर्स की जांच की गई तो उसमें रखे कीमती गहने और घड़ी गायब मिले. घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बैठक में गई थीं, गाड़ी में रखा था पर्स
जानकारी के अनुसार भारती ठाकुर अपने बेटे के साथ घनश्यामपुर प्रखंड के लालापट्टी गांव में आयोजित एक बैठक में शामिल होने पहुंची थीं. बैठक के दौरान उन्होंने अपना पर्स गाड़ी में ही छोड़ दिया था. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब वे वापस लौटीं तो पर्स में रखा  हीरे जड़ित गहने और घड़ी नहीं मिला, जिसके बाद चोरी की आशंका जताई गई.

ये भी पढ़ें: मधुबनी पुलिस ने अरशद का किया हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली मार धर दबोचा

थानाध्यक्ष ने की घटना की पुष्टि
घनश्यामपुर थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस संबंध में भारती ठाकुर के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. दर्ज मामले में बताया गया है कि पर्स में हीरे का स्टड और घड़ी रखी थी, जो गायब हो गई. पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस जांच में जुटी, जल्द खुलासे की उम्मीद
पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है और आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ-साथ संभावित साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज है और जल्द ही चोरी का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

