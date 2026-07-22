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₹3 लाख की उधारी में मारी गोली और भाग गए दिल्ली, अपराधियों तक ऐसे पहुंची दरभंगा पुलिस

Darbhanga Crime News: मोहम्मद आसिफ ने संजीव सिंह को तीन लाख रुपये उधार दिए थे. इसका सूद लगातार बढ़ता चला जा रहा था. दूसरी ओर केवटी थाना के छतवन में 2.5 लाख रुपये की लूट का विरोध करने के बाद युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 22, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:36 AM IST
₹3 लाख की उधारी में मारी गोली और भाग गए दिल्ली, अपराधियों तक ऐसे पहुंची दरभंगा पुलिस
Image Credit: ₹3 लाख की उधारी में मारी गोली और भाग गए दिल्ली, अपराधियों तक ऐसे पहुंची दरभंगा पुलिस (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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