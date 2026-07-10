/दरभंगा में डॉक्टर के घर डकैती: छत के रास्ते घुसे 5 बदमाश, महिला को इंजेक्शन देकर किया बेहोश, लाखों लूटे

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दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव में गुरुवार देर शाम एक चिकित्सक के घर हुई भीषण डकैती से इलाके में दहशत फैल गई. पांच की संख्या में आए बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे और घर में मौजूद चिकित्सक की छोटी पुत्रवधू करिश्मा देवी (22) के साथ बेरहमी से मारपीट की. बदमाशों ने उनके बाल काट दिए, हाथ-पैर बांध दिए और पीठ में इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया.
घटना के दौरान बदमाशों ने टीवी की आवाज तेज कर दी, ताकि महिला की चीख-पुकार किसी को सुनाई न दे. इसके बाद करीब 20 मिनट तक घर के तीन कमरों की तलाशी लेकर दो गोदरेज अलमारी तोड़ दी. बदमाश करीब पांच लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण और 35 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए.
लूटे गए सामान में मंगलसूत्र, टीका, नथ, झुमका, पायल, बाली, अंगूठी, बिछिया समेत अन्य कीमती आभूषण शामिल हैं. घटना के समय घर में करिश्मा देवी और उनकी डेढ़ वर्षीय बच्ची ही मौजूद थीं.
घटना की सूचना मिलते ही बहादुरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास के साक्ष्य जुटाने के साथ बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है.
रिपोर्ट: मुकेश कुमार