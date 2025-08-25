Darbhanga News: 14 अगस्त से लापता छात्र का शव मिला, 4 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड की तलाश जारी

Darbhanga Crime News: दरभंगा में बीती 14 अगस्त को लापता हुआ छात्र कृष्ण कुमार मंडल (17 वर्षीय) की पुलिस को डेडबॉडी मिली है. बिरौल थाना क्षेत्र के पोखराम गांव के समीप स्थित एक गाछी से छात्र का शव बरामद हुआ है. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. वहीं पुलिस की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है. बताया जा रहा है कि मृतक छात्र कृष्ण कुमार मंडल कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के खानपुर गांव का रहने का रहने वाला था. वह बीती 14 अगस्त को लापता हुआ था.

पीड़ित परिजनों ने बताया कि कृष्ण बीती 14 अगस्त को सुपौल बाजार स्थित कोचिंग क्लास गया था. शाम करीब छह बजे उसने अपनी मां मधु देवी को फोन कर घर लौटने की बात कही थी. इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया और वह घर नहीं लौटा. परिजनों ने खोजबीन शुरू की और संदेह के आधार पर गांव के कुछ लोगों के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी. परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है.

वहीं पुलिस ने जांच के दौरान रविवार (24 अगस्त) को कृष्ण मंडल का शव बरामद किया. डेडबॉडी को पोखराम स्थित एक निजी गाछी से गड्ढे में दफनाया गया था. शव मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम सुरेश झा, सोनू मंडल, दानिश और विजय पंडित बताए जा रहे हैं. वहीं इस केस में बलराम झा और कमलकांत झा फरार हैं. इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार

