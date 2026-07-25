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दरभंगा छात्र आंदोलन हिंसा में 32 उपद्रवी गिरफ्तार, CCTV फुटेज से अन्य आरोपियों की तलाश जारी

Darbhanga News: दरभंगा में छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, पत्थरबाजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने अब तक 32 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान कर लगातार छापेमारी की जा रही है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 25, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:44 AM IST
दरभंगा छात्र आंदोलन हिंसा में 32 उपद्रवी गिरफ्तार, CCTV फुटेज से अन्य आरोपियों की तलाश जारी
Image Credit: दरभंगा छात्र आंदोलन हिंसा में 32 उपद्रवी गिरफ्तार, CCTV फुटेज से अन्य आरोपियों की तलाश जारी

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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