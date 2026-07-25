/दरभंगा छात्र आंदोलन हिंसा में 32 उपद्रवी गिरफ्तार, CCTV फुटेज से अन्य आरोपियों की तलाश जारी

Darbhanga News: दरभंगा में छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई पत्थरबाजी, हंगामे और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दरभंगा पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अब तक इस मामले में 32 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.