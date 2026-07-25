/दरभंगा छात्र आंदोलन हिंसा में 32 उपद्रवी गिरफ्तार, CCTV फुटेज से अन्य आरोपियों की तलाश जारी

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Darbhanga News: दरभंगा में छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई पत्थरबाजी, हंगामे और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दरभंगा पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अब तक इस मामले में 32 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.
सदर SDPO राजीव कुमार ने बताया कि घटना में शामिल अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है. इसके लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की गहन जांच कर रही है. संदिग्ध लोगों की पहचान होते ही विभिन्न स्थानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.
पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की, हंगामा किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. ऐसे सभी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भारतीय कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि दोषियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार कार्रवाई में जुटी हैं.
दरभंगा पुलिस ने आम लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है. साथ ही लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की बात कही है. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की जांच अभी जारी है और जांच में सामने आने वाले अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.
रिपोर्ट: मुकेश कुमार