Darbhanga News: दरभंगा का कलंकी टीचर! नाबालिग छात्रा से यौन शोषण का आरोप, गिरफ्तार

Darbhanga Teacher Sexually Assaulting Minor Student: बहादुरपुर थाना क्षेत्र में एक शिक्षक पर नाबालिग छात्रा का यौन शोषण करने का आरोप लगा है. लड़की 10वीं कक्षा में पढ़ती है. आरोप है कि उसने (शिक्षक) ने लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता के परिजनों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 10, 2026, 06:49 AM IST

दरभंगा पुलिस
Darbhanga Rapist Teacher: दरभंगा में 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक हैवान टीचर का कांड सामने आ गया है. यहां एक टीचर पर आरो है कि उसने एक नाबालिग छात्रा का यौन शोषण किया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना बहादुरपुर थाना की है. बताया जा रहा है कि ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने करीब 7 महीने तक 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा का यौन शोषण किया. मामले का खुलासा तब हुआ, जब पीड़िता की नानी ने दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया. इसके बाद परिजनों ने बहादुरपुर थाना में आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. 

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता की नानी ने बहादुरपुर थाना में आवेदन देकर ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता की नानी के अनुसार उनकी नातिन (करीब 15 वर्ष) बचपन से उनके पास रहकर पढ़ाई कर रही है और बगल के उच्च विद्यालय में अध्ययनरत है. मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के लिए करीब 8 महीने पहले बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रघेपुरा मुखिया टोला निवासी विजय कुमार पासवान उनके घर ट्यूशन पढ़ाने आता था.

आरोप है कि ट्यूशन पढ़ाने के दौरान युवक ने नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए. शुरुआत में युवक दिन में पढ़ाने आता था, लेकिन बाद में समय बदलकर शाम 4 बजे आने लगा और कथित तौर पर छात्रा का शोषण करता रहा. 

ये भी पढ़ें- 3 बच्चों की बलि देने जा रहा था तांत्रिक, चंडी स्थान से गिरफ्तार, बैग से मिला छुरा

पीड़िता की नानी के अनुसार, 2 फरवरी 2026 को शाम करीब 4 बजे अपने पति को खाना देकर जब वह घर लौटीं, तो उन्होंने आरोपी शिक्षक को अपनी नाबालिग नतनी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया. विरोध करने पर आरोपी ने छात्रा से शादी करने की बात कही.

घटना के बाद गांव में लोगों ने पंचायत कराकर मामले को खत्म करने की कोशिश की.8 फरवरी को पंचायत बुलाया गया.लेकिन आरोपी युवक ने पंचायत मानने से इनकार कर दिया.पीड़िता की नानी का आरोप है कि आरोपी ने मुकदमा दर्ज कराने पर पूरे परिवार को जान से मारने और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दी.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार

