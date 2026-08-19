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दरभंगा में युवक की मौत के बाद बवाल, पुलिसकर्मियों से मारपीट और सर्विस पिस्टल छीनी

Darbhanga News: दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय युवक मोनू सहनी ने घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली. परिजनों ने मोबाइल को लेकर पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है. वहीं, युवक की मौत के बाद मोबाइल लेने पहुंचे दो पुलिसकर्मियों से मारपीट और उनकी सर्विस पिस्टल छीने जाने का मामला भी सामने आया है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 19, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:53 AM IST
दरभंगा में युवक की मौत के बाद बवाल, पुलिसकर्मियों से मारपीट और सर्विस पिस्टल छीनी
Image Credit: दरभंगा में युवक की मौत के बाद बवाल, पुलिसकर्मियों से मारपीट और सर्विस पिस्टल छीनी

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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