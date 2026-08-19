दरभंगा में युवक की मौत के बाद बवाल, पुलिसकर्मियों से मारपीट और सर्विस पिस्टल छीनी

मृतक के पिता जागेश्वर सहनी ने बताया कि उनके बेटे ने करीब दो हजार रुपये में एक मोबाइल फोन खरीदा था. मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करते हुए पुलिस उनके घर पहुंची थी. पिता के अनुसार, पुलिस ने उनके बेटे से मोबाइल देने को कहा. मोनू ने वह मोबाइल पुलिस को दे दिया था. इसके बाद कथित तौर पर पुलिस की ओर से उससे अन्य मोबाइल को लेकर भी पूछताछ की गई. जागेश्वर सहनी का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे पर 10 लाख रुपये देने का दबाव बनाया. घटना के समय वह घर पर मौजूद नहीं थे. परिजनों से जानकारी मिलने के बाद उन्हें इसकी जानकारी हुई. उन्होंने कहा कि उनका बेटा इस बात को लेकर परेशान था कि इतने रुपये उसके पिता कहां से देंगे. इसी मानसिक तनाव के कारण उसने यह कदम उठाया.