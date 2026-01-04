Bhagalpur News: 'भगवान कसम सर...', दारोगा पर लगा रिश्वतखोरी का आरोप तो थाने में BJP विधायक के सामने देने लगा सफाई

Bhagalpur News: भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक आर.एन. सिंह पर रिश्वत लेने और विवाद में निर्दोष लोगों को फंसाने का गंभीर आरोप सामने आया है. आरोप है कि पड़ोसी के साथ चल रहे मामूली विवाद के मामले में विपिन सिंह को जानबूझकर फंसाया गया और उसकी पत्नी से मुकदमे से नाम हटाने के बदले में 15 से 20 हजार रुपये की अवैध वसूली की गई. पीड़ित महिला का कहना है कि मामूली विवाद से जुड़े एक मामले में उसके ससुर अवधेश और पति विपिन सिंह को गलत तरीके से आरोपी बना दिया गया. इस मामले में विपिन सिंह के पिता को जेल भी जाना पड़ा.

फूट-फूटकर रो पड़ी महिला

महिला के अनुसार, जब उसने खुद को निर्दोष बताते हुए बार-बार पीरपैंती थाना का चक्कर लगाया, तो जांच कर रहे दरोगा आर.एन. सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि यदि नाम हटवाना है तो इसके लिए पैसे देने होंगे. महिला का आरोप है कि दबाव और भय के माहौल में उसने अलग-अलग किस्तों में 15 से 20 हजार रुपये दरोगा को दिए.

इसके बावजूद न तो उसका नाम एफआईआर से हटाया गया और न ही विपिन सिंह को कोई राहत मिली. उलटे पुलिस का दबाव और बढ़ता चला गया. थाना स्तर से न्याय न मिलने पर पीड़ित महिला इंसाफ की गुहार लेकर पीरपैंती से भाजपा विधायक मुरारी पासवान के आवास पहुंची, जहां वह फूट-फूटकर रो पड़ी और अपनी पूरी आपबीती सुनाई.

भाजपा विधायक पहुंचे थाने

मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक मुरारी पासवान स्वयं पीरपैंती थाना पहुंचे, थानाध्यक्ष और संबंधित दरोगा से पूरे प्रकरण पर कड़ी पूछताछ की. इस दौरान का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दरोगा विधायक के सामने भगवान की कसम खाकर यह कहते हुए नजर आ रहा है कि उसने कोई पैसा नहीं लिया है. मुरारी पासवान ने थाना परिसर में ही दरोगा क्लास लगाई.

इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों को फंसाना और रिश्वत लेना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया. हालांकि विधायक के हस्तक्षेप के बावजूद अब तक न तो आरोपी दरोगा के खिलाफ कोई ठोस विभागीय कार्रवाई हुई है और न ही वरीय पुलिस अधीक्षक की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है.

