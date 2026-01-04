Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3063499
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Bhagalpur News: 'भगवान कसम सर...', दारोगा पर लगा रिश्वतखोरी का आरोप तो थाने में BJP विधायक के सामने देने लगा सफाई

Bhagalpur News: खबर भागलपुर से हैं, जहां एक दारोगा पर 15 हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है. मामले की जानकारी होने पर भाजपा विधायक थाना पहुंचे और दारोगा की जमकर क्लास लगा दी. इस दौरान दारोगा ने कहा, 'भगवान कसम पैसा नहीं लिए है हम'.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 04, 2026, 02:04 PM IST

Trending Photos

Bhagalpur News: 'भगवान कसम सर...', दारोगा पर लगा रिश्वतखोरी का आरोप तो थाने में BJP विधायक के सामने देने लगा सफाई
Bhagalpur News: 'भगवान कसम सर...', दारोगा पर लगा रिश्वतखोरी का आरोप तो थाने में BJP विधायक के सामने देने लगा सफाई

Bhagalpur News: भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक आर.एन. सिंह पर रिश्वत लेने और विवाद में निर्दोष लोगों को फंसाने का गंभीर आरोप सामने आया है. आरोप है कि पड़ोसी के साथ चल रहे मामूली विवाद के मामले में विपिन सिंह को जानबूझकर फंसाया गया और उसकी पत्नी से मुकदमे से नाम हटाने के बदले में 15 से 20 हजार रुपये की अवैध वसूली की गई. पीड़ित महिला का कहना है कि मामूली विवाद से जुड़े एक मामले में उसके ससुर अवधेश और पति विपिन सिंह को गलत तरीके से आरोपी बना दिया गया. इस मामले में विपिन सिंह के पिता को जेल भी जाना पड़ा. 

फूट-फूटकर रो पड़ी महिला
महिला के अनुसार, जब उसने खुद को निर्दोष बताते हुए बार-बार पीरपैंती थाना का चक्कर लगाया, तो जांच कर रहे दरोगा आर.एन. सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि यदि नाम हटवाना है तो इसके लिए पैसे देने होंगे. महिला का आरोप है कि दबाव और भय के माहौल में उसने अलग-अलग किस्तों में 15 से 20 हजार रुपये दरोगा को दिए.

इसके बावजूद न तो उसका नाम एफआईआर से हटाया गया और न ही विपिन सिंह को कोई राहत मिली. उलटे पुलिस का दबाव और बढ़ता चला गया. थाना स्तर से न्याय न मिलने पर पीड़ित महिला इंसाफ की गुहार लेकर पीरपैंती से भाजपा विधायक मुरारी पासवान के आवास पहुंची, जहां वह फूट-फूटकर रो पड़ी और अपनी पूरी आपबीती सुनाई.

Add Zee News as a Preferred Source

भाजपा विधायक पहुंचे थाने
मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक मुरारी पासवान स्वयं पीरपैंती थाना पहुंचे, थानाध्यक्ष और संबंधित दरोगा से पूरे प्रकरण पर कड़ी पूछताछ की. इस दौरान का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दरोगा विधायक के सामने भगवान की कसम खाकर यह कहते हुए नजर आ रहा है कि उसने कोई पैसा नहीं लिया है. मुरारी पासवान ने थाना परिसर में ही दरोगा क्लास लगाई.

इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों को फंसाना और रिश्वत लेना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया. हालांकि विधायक के हस्तक्षेप के बावजूद अब तक न तो आरोपी दरोगा के खिलाफ कोई ठोस विभागीय कार्रवाई हुई है और न ही वरीय पुलिस अधीक्षक की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है.

रिपोर्ट: अश्वनी कुमार

यह भी पढ़ें: दस इंच जमीन के लिए गवानी पड़ी जान, दबंगों ने बुजुर्ग महिला को पीट-पीटकर मार डाला

TAGS

Bhagalpur NewsBhagalpur Police

Trending news

Bhagalpur News
भागलपुर: दारोगा पर लगा रिश्वतखोरी का आरोप तो थाने में BJP विधायक के सामने दी सफाई
vaisali news
खाकी ने किया शर्मसार! चोर के घर गई पुलिस खुद बन गई 'लुटेरी', सोना-चांदी और कैश गायब
Power Star Pawan Singh
सिगिंग से लेकर एक्टिंग तक, 'पावर स्टार' पवन सिंह ने कुछ यूं की थी करियर की शुरुआत
Bettiah news
दस इंच जमीन के लिए गवानी पड़ी जान, दबंगों ने बुजुर्ग महिला को पीट-पीटकर मार डाला
Samastipur News
Samastipur News: लव मैरिज से नाराज लड़की के परिजन, लड़के के पिता पर किया हमला
hazaribagh news
प्रेम में धोखा और न्याय न मिलने से आहत युवती ने थाना परिसर में खाया जहर
Katihar School Closed​
कटिहार में 6 जनवरी तक स्कूल बंद, शीतलहर की स्थिति को देखते हुए DM ने दिया आदेश
patna news
अब विज्ञान से काबू होगा प्रदूषण: पटना में 21 करोड़ की लागत से बनेगी हाई-टेक एयर लैब
IRCTC scam case
IRCTC घोटाला मामला: 'लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत', बोले दिलीप जायसवाल
Motihari News
तमिलनाडु से 42 दिनों का सफर तय कर बिहार पहुंचा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग