सम्राट चौधरी जी! बुलडोजर से अतिक्रमण तो हट गया, पर अपराध कब हटेगा? भाषण नहीं, अब बिहार को रिजल्ट चाहिए!

पटना: बिहार की सत्ता के गलियारों में एक जुमला मशहूर है- सुशासन. लेकिन जब 20 साल बाद गृह मंत्रालय बीजेपी के पास आया और सम्राट चौधरी ने कमान संभाली, तो लगा कि अब सिर्फ बातों से नहीं, एक्शन से बदलाव दिखेगा मगर हकीकत? हकीकत पटना की नीट छात्रा, फुलवारीशरीफ का हॉस्टल कांड और सीवान की बेबस बेटी की चीखों में दफन है.

बुलडोजर की गड़गड़ाहट में दबी न्याय की गुहार?

अतिक्रमण हटाना अच्छी बात है, लेकिन क्या गृह मंत्री का काम सिर्फ सरकारी जमीन खाली कराना है?

Add Zee News as a Preferred Source

नीट छात्रा केस: पटना पुलिस की ढिलाई ने इस केस को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है, जहां अब सीबीआई के भी रिजल्ट तक जाते-जाते हाथ-पांव फूल जाएंगे.

डीजीपी पर गंभीर सवाल: पीड़ित परिवार का आरोप कि डीजीपी ने हेडक्वार्टर बुलाकर 'नेताजी' (सम्राट चौधरी) से मिलने का दबाव बनाया. क्या पुलिस अब 'सेटलमेंट' का जरिया बन गई है?

READ ALSO: 'इस्तीफा दें सम्राट चौधरी!' महिलाओं पर बढ़ते अपराध पर राबड़ी देवी का बड़ा हमला

शिल्पी-गौतम कांड की याद दिलाती 'सुस्ती'

जब लोग वर्तमान घटनाओं की तुलना शिल्पी-गौतम हत्याकांड से करने लगें, तो समझ लीजिए कि व्यवस्था पर से विश्वास उठ चुका है.

सीवान में सरेआम छात्रा की पिटाई और फिर उसका सुसाइड... क्या बदमाशों के मन से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है?

फुलवारीशरीफ की संदिग्ध मौत पर बनी एसआईटी क्या वाकई सच सामने लाएगी या यह भी फाइलों में दब जाएगा?

'मोदी-शाह' का नाम लेने से नहीं, उनके जैसा बनने से मिलेगी नजीर

सम्राट जी! आपके पास मजबूत सरकार है, स्पष्ट बहुमत है और पूरे 5 साल हैं.

भाषण नहीं, एक्शन: बिहार की जनता को अब लच्छेदार भाषण नहीं चाहिए. उन्हें वो सुरक्षा चाहिए जहां एक बेटी आधी रात को भी निडर होकर घर लौट सके.

Z बिहार के सवाल

सवाल: पीएम मोदी और अमित शाह का जिक्र हर मंच से होता है, तो उनके जैसे कड़े फैसले लेने से आपको कौन रोक रहा है?