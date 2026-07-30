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'पप्पू यादव तुम सुधर जाओ, नहीं तो...', पूर्णिया सांसद और उनके परिवार को मिली जान से मारने की धमकी

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है. सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के मीडिया संयोजक जैद खान ने 29 जुलाई को नई दिल्ली जिला के DCP को एक औपचारिक पत्र सौंपा गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 30, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:05 AM IST
'पप्पू यादव तुम सुधर जाओ, नहीं तो...', पूर्णिया सांसद और उनके परिवार को मिली जान से मारने की धमकी
Image Credit: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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