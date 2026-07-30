'पप्पू यादव तुम सुधर जाओ, नहीं तो...', पूर्णिया सांसद और उनके परिवार को मिली जान से मारने की धमकी

नई दिल्ली DCP को सौंपे गए पत्र के अनुसार, 28 जुलाई 2026 को सांसद के शिकायत पोर्टल पर दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज की गईं. इन संदेशों में सांसद पप्पू यादव को गोली मारकर हत्या करने और उनके पूरे परिवार को बम से उड़ाने की खुली धमकी दी गई है. धमकी भरे संदेश में बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा गया है- 'पप्पू यादव तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे और तुम्हारे पूरे परिवार को बम से उड़ा देंगे. तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते.' आरोपी की पहचान मुकेश मिश्रा नाम से हुई है. शिकायत पोर्टल पर दर्ज जानकारी के अनुसार, मुकेश मधुबनी जिला का है. साथ ही में आरोपी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर भी दर्ज है.