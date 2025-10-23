Advertisement
Delhi Encounter: बिहार के 4 मोस्टवांटेड बदमाशों का दिल्ली में हुआ एनकाउंटर, गैंग का सरगना रंजन पाठक भी मारा गया

Encounter In Delhi: दिल्ली के रोहिणी इलाके में बुधवार (22 अक्टूबर) की देर रात हुए एनकाउंटर में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए हैं. बताया जा रहा है कि यह गैंग 'सिग्मा एंड कंपनी' के नाम से कुख्यात था और इसका सरगना रंजन पाठक था. देररात हुए एनकाउंटर में रंजन पाठक भी मारा गया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 23, 2025, 07:28 AM IST

दिल्ली में एनकाउंटर
Bihar 4 Most Wanted Criminals Encounter In Delhi: दिल्ली के रोहिणी इलाके में बुधवार (22 अक्टूबर) की देर रात हुए एनकाउंटर में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए हैं. जानकारी के मुताबिक, यह ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मिलकर किया. रात 2:20 बजे के करीब पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई जिसमें चारों बदमाशों को गोलियां लगीं. सभी को इलाज के लिए रोहिणी स्थित डॉ. बीएसए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने सभी बदमाशों को मृत को घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि यह गैंग 'सिग्मा एंड कंपनी' के नाम से कुख्यात था और इसका सरगना रंजन पाठक था. देररात हुए एनकाउंटर में रंजन पाठक भी मारा गया है.

एनकाउंटर में मारे गए बदमाशों के नाम

रंजन पाठक (25 वर्ष)
बिमलेश महतो (25 वर्ष)
मनीष पाठक (33 वर्ष)
अमन ठाकुर (21 वर्ष)

जानकारी के मुताबिक, मारा गया बदमाश रंजन पाठक इस पूरे गिरोह का सरगना था. वह बिहार के सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना थेत्र के मल्हाई गांव का निवासी था. इसी तरह से बिमलेश महतो उर्फ ​​बिमलेश साहनी भी सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव का निवासी था. मारा गया बदमाश मनीष पाठक भी सीतामढ़ी जिले के मल्हई गांव का रहने वाला था. जबकि चौथा बदमाश अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर के शेरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है.

