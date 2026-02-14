Advertisement
बिहार बना नकली दवाओं का 'डेथ सेंटर': पटना के बाद गया में मिनी गन फैक्ट्री की तर्ज पर चल रही थी मेडिसिन फैक्ट्री; ₹5 करोड़ का ट्रामाडोल और लाखों गोलियां जब्त

Fake Medicine Factory Gaya: दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई. बिहार के गया में चल रही थी नकली दवाओं की फैक्ट्री. ट्रामाडोल और एंटीबायोटिक की लाखों गोलियां जब्त. मास्टरमाइंड अरुण गिरफ्तार.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 14, 2026, 10:16 PM IST

गया में मिनी गन फैक्ट्री की तर्ज पर चल रही थी मेडिसिन फैक्ट्री
गया/पटना: बिहार में नकली दवाओं के काले कारोबार का जाल गहराता जा रहा है. पटना में हुई छापेमारी के ठीक एक सप्ताह बाद, दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने गया में एक और नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. यहाँ न केवल बुखार और एंटीबायोटिक की नकली दवाएं बन रही थीं, बल्कि नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक 'साइकोट्रोपिक' पदार्थ भी भारी मात्रा में तैयार किए जा रहे थे.

1. छापे में क्या क्या मिला? (मौत का सामान)
दिल्ली पुलिस (क्राइम ब्रांच) के मुताबिक, गया स्थित इस अवैध यूनिट से भारी मात्रा में खेप बरामद हुई है:

1.19 लाख नकली जिंक टेबलेट्स.

42,480 नकली एजीथ्रोमाइसिन (एंटीबायोटिक) टेबलेट्स.

27 किलो संदिग्ध पैरासिटामोल पाउडर.

5 किलो ट्रामाडोल पाउडर: इसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत ₹5 करोड़ से अधिक है. इसे हेरोइन के विकल्प के रूप में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था.

दवाओं की पैकिंग और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाली भारी मशीनें.

2. 59 वर्षीय 'मास्टरमाइंड' गिरफ्तार
इस मामले में पुलिस ने अरुण (59 वर्ष) नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है. आरोपी कच्चे माल की खरीद से लेकर फर्जी मेडिकल स्टोरों के जरिए इन नकली दवाओं की सप्लाई तक का पूरा सिंडिकेट चला रहे थे. इस केस में अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.

3. 'जीरो टॉलरेंस' और दिल्ली पुलिस का एक्शन
DCP (क्राइम) संजीव यादव ने बताया कि यह ऑपरेशन इंटरस्टेट रेड, तकनीकी सर्विलांस और खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया. स्थानीय ड्रग विभाग को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने पुष्टि की कि फैक्ट्री पूरी तरह अवैध और नियमों के खिलाफ चल रही थी.

