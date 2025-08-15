Muzaffarpur News: सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं की नजर, विजय सिन्हा बोले- 'नहीं बख्शा जाएगा एक भी दोषी'

Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर के कांटी में कृषि विभाग की जमीन पर भुमाफियो ने कोर्ट को बरगला कर गलत तरीके से जमीन का पेपर बनवाने वाले पर एक सप्ताह में कारवाई करने का निर्देश उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक को दिया और कर ऐसे भू माफियाओं पर तुरंत सख्त से सख्त कारवाई करे. अगर इसमें कांटी के अंचलाधिकारी जांच में दोषी पाए जाते हैं, तो उन पर भी जिलाधिकारी को उपमुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने का आदेश दिया है. उन्होंने डीसीएलआर, सीओ को कागजातो की सही जांच-पड़ताल कर ही करे दाखिल खारिज करने का भी आदेश दिया है.

उपमुख्यमंत्री ने कोर्ट को गुमराह कर पेपर बनवाने वालो पर भी जिला प्रशासन तुरंत कारवाई करे. स्थानीय अतिथि गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तख्त लहजे में भुमाफियो को चेतावनी देते हुए जिला के सभी वरीय पदाधिकारीयों के साथ बैठक किया और कहा कि मुजफ्फरपुर के कांटी में कृषि विभाग की जमीन का कोर्ट को गुमराह कर जमीन का पेपर बनवा लिया गया है, ये चाल कामयाब नहीं होगी और सरकार को बदनाम और प्रशासन की व्यवस्था को बेपटरी करने वालों पर वैसे अधिकारियों पर भी कड़ी कारवाई होगी. एक सप्ताह में कोर्ट में लोक याचिका दायर करना और जिलाधिकारी कृषि विभाग के वैसे लोगो को चिन्हित कर कारवाई करेंगे.

वरीय पुलिस अधीक्षक वैसे भुमाफियो को कारवाई कर गिरफ्तार करेगे. हम विभाग और किसी भी तरह की गलत मानसिकता को बढने नहीं देगे. इसके लिए बिहार सरकार कृतसंकल्पित है. सुशासन की सरकार में कोई गलत पनप नहीं पायेगा. इसके साथ उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में भू माफियाओं का वर्चस्व है और इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है. इसके साथ ही वैसे माफियाओं को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति जप्त करने की भी कार्रवाई जिला प्रशासन करें. इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर भू माफियाओं से साठ गांठ कर उनको जमीन पर कब्जा दिलवाने के मामले में कोई भी अधिकारी का नाम आता है तो उन पर भी कार्रवाई करने का निश्चित करें.

