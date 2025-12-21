Patna News: भाभी की अश्लील तस्वीरें बनाकर देवर ने जबरन बनाए शारीरिक संबंध..., परेशान महिला अब पहुंची थाने

Patna Crime News: बिहार की राजधानी पटना से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां एक कलयुगी देवर ने अपनी भाभी की अश्लील फोटो बनाकर ना सिर्फ उसे ब्लैकमेल किया, बल्कि जबरन शारीरिक संबंध बनाने को भी मजबूर किया. यह मामला जक्कनपुर थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, जक्कनपुर इलाके में किराये के मकान में रह रही एक शादीशुदा महिला ने अपने रिश्ते के देवर पर गंभीर यौन शोषण का आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि रिश्ते में लगने वाले देवर ने कंप्यूटर से पहले उसकी न्यूड तस्वीरें बनाईं, फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए.

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी युवक और उसके दोस्त सोशल मीडिया पर उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल कर रहे हैं. पीड़िता शनिवार (20 दिसंबर) को अपने पति के साथ जक्कनपुर थाना पहुंची और लिखित शिकायत दी. महिला ने बताया कि 12 मार्च 2025 को वह जहानाबाद में एक रिश्तेदार की शादी में गई थी. उसी शादी में आरोपी बंटी ठाकुर वीडियोग्राफर था. उसकी मुंहबोली बहन के जरिए आरोपी को महिला का मोबाइल नंबर मिला. बाद में शादी की तस्वीरों को एडिट कर न्यूड बनाकर भेजा गया और ब्लैकमेल शुरू हुआ.

पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने पति और 9 साल के बेटे को जान से मारने की धमकी देकर जहानाबाद और पटना में चार बार यौन शोषण किया. जब महिला ने मिलने से इनकार किया तो आरोपी ने तस्वीरें वायरल कर दीं. पीड़िता ने पुलिस से सुरक्षा और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

रिपोर्टर- प्रकाश सिन्हा