Bhagalpur News: सड़क पर भाभी को पटक-पटककर पीटने लगा देवर, राहगीरों को आया गुस्सा... कर दी देवर की जमकर धुनाई
Bhagalpur News: भागलपुर में देवर और भाभी के बीच की लड़ाई सड़क पर आ गई. पहले सरेआम देवर ने भाभी को सड़क पर पटक-पटक पीटा, जिसे देखकर राहगीरों को गुस्सा आ गया और फिर लोगों ने महिला के देवर की जमकर धुनाई कर दी.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:13 PM IST

Bhagalpur News: बिहार के भागलपुर में घर की लड़ाई सड़क पर आ गई. शहर के कचहरी चौक पर जमकर मारपीट की घटना हुई. नवगछिया के एक ही परिवार के रहने वाले दो भाई और महिला के साथ मारपीट की घटना देखी गई. दरअसल, नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के रहने वाले परमानंद भगत अपने छोटे बेटे चेतन कुमार के साथ भागलपुर में रहकर कचहरी में होटल चलाते हैं. वहीं बड़ा बेटा अंकित कुमार अपनी पत्नी चंदा देवी और मां के साथ नवगछिया में रहता है. 

यह भी पढ़ें: भागलपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची रेलवे टीम, विरोध के बाद रोका गया अभियान

आज बड़ा बेटा अंकित उसकी पत्नी और मां , परमानंद भगत के होटल पर पहुंच गए. पहले दोनों के बीच वहां मारपीट की घटना हुई और उसके बाद जब बड़ा बेटा कचहरी चौक से होते हुए परिवार के साथ जा रहा था. इस बीच छोटे भाई ने अपनी भाभी और भाई पर हमला कर दिया. जिसमें दोनों को चोट लगी है. तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कचहरी चौक किस तरह से रण क्षेत्र बन गया. 

वहीं महिला को पीटते देख आम लोग भी इकट्ठा हो गए और फिर छोटे भाई की लोगों ने भी पिटाई कर दी. वहीं पुलिस वाले किसी तरह से दोनों को छुड़ाएं. पिता का कहना है कि बड़ा बेटा 7 लाख का गवन किया है. जबकि छोटे बेटे का कहना है कि पिता दूसरी महिला को लेकर भाग गया है. जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा है और इसी को लेकर सड़क पर भी जमकर मारपीट हुई. वहीं दोनों पक्ष थाना पुलिस के पहुंचने से पहले मौके से निकल गए.

इनपुट- अश्वनी कुमार

इनपुट- अश्वनी कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी ।

 

;