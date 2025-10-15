Dhanbad Encounter: धनबाद पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर भानु मांझी का किया एनकाउंटर, अपराधियों को SSP की स्पष्ट चेतावनी

Criminal Bhanu Manjhi Encounter: झारखंड की धनबाद में अपराध पर नकेल कसने के लिए धनबाद पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है. इसी कड़ी जमशेदपुर का कुख्यात अपराधी भानु मांझी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया. पुलिस के साथ मुठभेड़ में अपराधी भानु मांझी को गोली लगी है. घायल भानु मांझी का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है. बताया जा रहा है मंगलवार (14 अक्टूबर) सुबह भानु मांझी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी. भानु मांझी पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे और वह गिरोह बनाकर जिले में सक्रिय था.

वहीं मंगलवार को हुई मंथली क्राइम मीटिंग में एसएसपी प्रभात कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि धनबाद पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है. हाल ही में गैंगस्टर प्रिंस खान गिरोह के दो दर्जन से अधिक शूटरों और उसके लिए काम करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. एसएसपी ने साफ चेतावनी दी कि अगर कोई अपराधी किसी व्यवसायी से रंगदारी मांगने या गोली चलाने की कोशिश करेगा, तो पुलिस उसका जवाब उसी गोली से देगी.

उन्होंने बताया कि जिले में केस निष्पादन की गति बढ़ी है और पुलिस लगातार पुराने मामलों का निपटारा कर रही है. वहीं, सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र के साइबर कैफे की सूची तैयार करने और साइबर के जरिए पैसों की अवैध लेन-देन पर विशेष नजर रखने का आदेश दिया गया है. हाल ही में पकड़े गए चार साइबर केंद्र संचालक रंगदारी से जुड़ी पैसों की ट्रांजैक्शन में शामिल पाए गए थे. ऐसे साइबर कैफे को कोर्ट की अनुमति के बाद सील कर, कंप्यूटर और लैपटॉप जब्त किए जाएंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन-किन लोगों को कमीशन के लालच में रंगदारी के पैसे ट्रांसफर किए गए थे.इसके अलावा, एसएसपी ने आगामी दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए सभी पुलिस पदाधिकारियों को विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.

रिपोर्ट- नितेश मिश्रा

