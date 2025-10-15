Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2962152
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Dhanbad Encounter: धनबाद पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर भानु मांझी का किया एनकाउंटर, अपराधियों को SSP की स्पष्ट चेतावनी

Dhanbad Crime News: जमशेदपुर का कुख्यात अपराधी भानु मांझी का धनबाद में एनकाउंटर हो गया. एसएसपी प्रभात कुमार ने मंथली क्राइम मीटिंग में सभी थाना प्रभारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि धनबाद पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:09 AM IST

Trending Photos

धनबाद पुलिस
धनबाद पुलिस

Criminal Bhanu Manjhi Encounter: झारखंड की धनबाद में अपराध पर नकेल कसने के लिए धनबाद पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है. इसी कड़ी जमशेदपुर का कुख्यात अपराधी भानु मांझी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया. पुलिस के साथ मुठभेड़ में अपराधी भानु मांझी को गोली लगी है. घायल भानु मांझी का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है. बताया जा रहा है मंगलवार (14 अक्टूबर) सुबह भानु मांझी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी. भानु मांझी पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे और वह गिरोह बनाकर जिले में सक्रिय था.

वहीं मंगलवार को हुई मंथली क्राइम मीटिंग में एसएसपी प्रभात कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि धनबाद पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है. हाल ही में गैंगस्टर प्रिंस खान गिरोह के दो दर्जन से अधिक शूटरों और उसके लिए काम करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. एसएसपी ने साफ चेतावनी दी कि अगर कोई अपराधी किसी व्यवसायी से रंगदारी मांगने या गोली चलाने की कोशिश करेगा, तो पुलिस उसका जवाब उसी गोली से देगी. 

ये भी पढ़ें- कुर्सेला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 किलो गांजा के साथ चार तस्कर गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि जिले में केस निष्पादन की गति बढ़ी है और पुलिस लगातार पुराने मामलों का निपटारा कर रही है. वहीं, सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र के साइबर कैफे की सूची तैयार करने और साइबर के जरिए पैसों की अवैध लेन-देन पर विशेष नजर रखने का आदेश दिया गया है. हाल ही में पकड़े गए चार साइबर केंद्र संचालक रंगदारी से जुड़ी पैसों की ट्रांजैक्शन में शामिल पाए गए थे. ऐसे साइबर कैफे को कोर्ट की अनुमति के बाद सील कर, कंप्यूटर और लैपटॉप जब्त किए जाएंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन-किन लोगों को कमीशन के लालच में रंगदारी के पैसे ट्रांसफर किए गए थे.इसके अलावा, एसएसपी ने आगामी दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए सभी पुलिस पदाधिकारियों को विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.

रिपोर्ट- नितेश मिश्रा

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Dhanbad Newsencounter

Trending news

bihar chunav 2025
मनीष कश्यप की चुनावी सीट फाइनल, 18 अक्टूबर को करेंगे नॉमिनेशन, जन सुराज से टिकट तय!
Dhanbad News
धनबाद पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर भानु मांझी का किया एनकाउंटर, SSP की स्पष्ट चेतावनी
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: नित्यानंद राय के साथ दिल्ली रवाना हुए कुशवाहा, अमित शाह होगी मुलाकात, आज तमाम बड़े नेता भरेंगे अपना पर्चा
bihar chunav 2025
नाराज उपेंद्र कुशवाहा ने खराब कर दी NDA की तबीयत! आधी रात को मिलने पहुंचे BJP नेता
Goreakothi Vidhan Sabha seat history of close contest between the BJP and RJD
Goreakothi Vidhan Sabha: 2010 के बाद से भाजपा और राजद के बीच रही है कांटे की टक्कर
Aam Aadmi Party
आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, अब तक 70 नाम घोषित
Maharajganj Vidhan Sabha Seat
Maharajganj Seat: 2020 में लोजपा ने बदला था समीकरण, जेडीयू के हाथ से फिसली थी सीट
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: BSP की पहली सूची जारी, सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव
Congress CEC Meeting
महागठबंधन में सीट बंटवारा फाइनल! कांग्रेस CEC की बैठक में 35+ उम्मीदवारों पर मुहर
Prashant Kishor
राघोपुर सीट से प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे चुनाव, जन सुराज ने चंचल सिंह को दिया टिकट