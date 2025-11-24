Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3016152
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Dhanbad News: ITBP जवान ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, बिहार चुनाव में लगी थी ड्यूटी

Dhanbad News: धनबाद के रहने वाले ITBP जवान गौतम कुमार यादव ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली. मृतक जवान की बिहार चुनाव के दौरान सुरक्षा ड्यूटी पर पश्चिम चंपारण में तैनात था. उसने वहीं इस घटना को अंजाम दिया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 24, 2025, 10:50 AM IST

Trending Photos

ITBP जवान ने खुद को मारी गोली
ITBP जवान ने खुद को मारी गोली

ITBP Jawan Shot Himself: बिहार चुनाव में ड्यूटी के लिए गए ITBP जवान गौतम कुमार यादव ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली. घटनास्थल पर ही जवान की मौत हो गई थी. वह बिहार विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के लिए बिहार के पश्चिम चंपारण गया था और श्रीनगर थाना अंतर्गत कोहड़ा भवानीपुर स्कूल परिसर में ठहरा हुआ था. यहीं पर उसने घटना को अंजाम दिया. गोली चलने की तेज आवाज से पूरे कैंप में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही श्रीनगर थाना पुलिस और डीएसपी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने बताया कि जवान ने इतनी नजदीक से खुद को गोली मारी कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई. 

मृतक जवान चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात था. फिलहाल, पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है. वरिष्ठ अधिकारी भी मामले की निगरानी कर रहे हैं. वहीं सदर टू डीएसपी रजनीश प्रियदर्शी ने बताया है कि मामले की जांच चल रही है. बता दें कि मृतक जवान धनबाद जिले के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के सोनार डंगाल रहने वाला था. हालांकि, उसका पैतृक आवास चिरकुंडा गांजा गली है. उधर चिरकुंडा में गौतम की मौत की खबर पर मातम पसर गया.

ये भी पढ़ें- 1971 की जंग में देश के लिए शहीद हुए थे माइकल मिंज, दाने-दाने का मोहताज हुआ परिवार!

Add Zee News as a Preferred Source

रविवार (23 नवंबर) की देर शाम गौतम का पार्थिम शरीर चिरकुंडा पहुंचा. जहां सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे. पार्थिम चिरकुंडा शहीद चौक होते हुए गांजा गली पहुंचा. शव पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार, ITBP जवानों और अधिकारियों की उपस्थिति में आज (सोमवार, 24 नवंबर) की सुबह राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार चिरकुंडा घाट में किया जाएगा.

TAGS

Dhanbad Newsbihar chunav 2025

Trending news

PM Awas Yojana Installment Date 2025
PM Awas Yojana: PM आवास योजना के लाभार्थियों को खुशखबरी, शुरु हुआ सर्वे कार्य
aurangabad news
औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक के ठिकानों को SVU को क्या-क्या मिला?
Jamui News
जमुई में जंगली हाथी ने मचाया तांडव! 9 साल के बच्चे को किया घायल, बाल-बाल बची जान!
Vande Bharat Express
भागलपुर में वंदे भारत ट्रेन पर फिर से पत्थरबाजी, खिड़कियों के शीशे टूटे
Bihar politics
बिहार को मिल सकती है पहली महिला स्पीकर, BJP की इस दिग्गज नेत्री का नाम चर्चा में
Jharkhand news
1971 की जंग में देश के लिए शहीद हुए थे माइकल मिंज, दाने-दाने का मोहताज हुआ परिवार!
Bihar BJP
दिलीप जायसवाल के मंत्री बनते ही BJP में प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू, रेस में ये नाम
KN Tripathi
Jharkhand: पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की जान को खतरा! बीच रास्ते से वापस लौटा काफिला
Jehanabad
Jehanabad: अवैध देसी कट्टा के साथ तीन युवकों ने बनाई रील, पुलिस ने की कार्रवाई
Lakhisarai
लखीसराय: शादी में शख्स ने देसी कट्टा लहराते किया डांस, लॉ-एंड-ऑर्डर पर उठे सवाल