Dhanbad News: ITBP जवान ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, बिहार चुनाव में लगी थी ड्यूटी

Dhanbad News: धनबाद के रहने वाले ITBP जवान गौतम कुमार यादव ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली. मृतक जवान की बिहार चुनाव के दौरान सुरक्षा ड्यूटी पर पश्चिम चंपारण में तैनात था. उसने वहीं इस घटना को अंजाम दिया.
ITBP Jawan Shot Himself: बिहार चुनाव में ड्यूटी के लिए गए ITBP जवान गौतम कुमार यादव ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली. घटनास्थल पर ही जवान की मौत हो गई थी. वह बिहार विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के लिए बिहार के पश्चिम चंपारण गया था और श्रीनगर थाना अंतर्गत कोहड़ा भवानीपुर स्कूल परिसर में ठहरा हुआ था. यहीं पर उसने घटना को अंजाम दिया. गोली चलने की तेज आवाज से पूरे कैंप में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही श्रीनगर थाना पुलिस और डीएसपी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने बताया कि जवान ने इतनी नजदीक से खुद को गोली मारी कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
मृतक जवान चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात था. फिलहाल, पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है. वरिष्ठ अधिकारी भी मामले की निगरानी कर रहे हैं. वहीं सदर टू डीएसपी रजनीश प्रियदर्शी ने बताया है कि मामले की जांच चल रही है. बता दें कि मृतक जवान धनबाद जिले के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के सोनार डंगाल रहने वाला था. हालांकि, उसका पैतृक आवास चिरकुंडा गांजा गली है. उधर चिरकुंडा में गौतम की मौत की खबर पर मातम पसर गया.
रविवार (23 नवंबर) की देर शाम गौतम का पार्थिम शरीर चिरकुंडा पहुंचा. जहां सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे. पार्थिम चिरकुंडा शहीद चौक होते हुए गांजा गली पहुंचा. शव पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार, ITBP जवानों और अधिकारियों की उपस्थिति में आज (सोमवार, 24 नवंबर) की सुबह राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार चिरकुंडा घाट में किया जाएगा.