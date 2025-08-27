Dhanbad News: नीरज सिंह हत्याकांड में 8 साल बाद आज आएगा फैसला, पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित 11 पर आरोप
Neeraj Singh Murder Case: 21 मार्च 2017 की शाम को स्टीलगेट इलाके में हुई अंधाधुंध गोलीबारी करके पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, चंद्रप्रकाश महतो, अशोक यादव और मुन्ना तिवारी की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी, जिनमें से 10 का फैसला आज होगा. इस घटना ने पूरी कोल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था. अब घटना के 8 साल और 5 महीने बाद फैसला आ रहा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 27, 2025, 11:12 AM IST

नीरज सिंह हत्याकांड

Neeraj Singh Murder Case Verdict: धनबाद का बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड आज (बुधवार,27 अगस्त) अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है. इस हत्याकांड में कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है. इसे लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है. कोर्ट के बाहर और रणधीर वर्मा चौक से डीआरएम चौक तक धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया गया है. फैसले को लेकर झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, डब्लू मिश्रा और विनोद सिंह सहित 10 आरोपियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं. बता दें कि यह फैसला उस घटना के 8 साल और 5 महीने बाद आ रहा है, जिसने पूरी कोल इंडस्ट्री और राजनीतिक क्षेत्र को हिला दिया था.

21 मार्च 2017 की वो काली शाम

21 मार्च 2017 की शाम को स्टीलगेट इलाके में हुई अंधाधुंध गोलीबारी करके पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, चंद्रप्रकाश महतो, अशोक यादव और मुन्ना तिवारी की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी, जिनमें से 10 का फैसला आज होगा. आरोपियों में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, डब्लू मिश्रा, विनोद सिंह, सागर सिंह उर्फ शिबू, चंदन सिंह, कुर्बान अली, पंकज सिंह और रणधीर धनंजय उर्फ धनजी शामिल हैं. इनमें तीन आरोपी – विनोद कुमार सिंह (धनबाद जेल), सागर सिंह (कोडरमा जेल) और चंदन सिंह (पलामू जेल) न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि शेष सात आरोपी जमानत पर बाहर हैं. अदालत ने सभी आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है.

4 अगस्त 2017 को तय हुए थे आरोप

सेशन कोर्ट ने इस मामले में 4 अगस्त 2017 को आरोप तय किए थे. तब से लेकर अब तक अभियोजन पक्ष की गवाही, बचाव पक्ष की दलीलें और अंतिम बहस के दौरान 408 बार तिथियां पड़ीं. 13 अगस्त 2025 को बहस पूरी हुई थी. आज शाम 4 बजे अदालत फैसला सुनाएगी. फैसले के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. रणधीर वर्मा चौक से डीआरएम चौक तक पुलिस बल की तैनाती की गई है. जगह-जगह वाहनों की चेकिंग हो रही है. सिंह मेंशन, रघुकुल और झरिया स्थित दोनों पक्षों के कार्यालयों पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

ये भी पढ़ें- एनकाउंडर में मारा गया कुख्यात आशीष रंजन, रंगदारी... बमबाजी और हत्या का था आरोपी

कोर्ट के बाहर निषेधाज्ञा लागू

फैसले के दिन किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है. अधिवक्ताओं और अदालत कर्मियों के अलावा अन्य किसी का प्रवेश कड़ी जांच के बाद ही होगा. अदालत कक्ष में केवल अधिवक्ता और आरोपी ही मौजूद रह सकेंगे. बुधवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रणधीर वर्मा चौक से डीआरएम चौक व आसपास के क्षेत्रों में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने, धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस और किसी भी तरह के शस्त्र लेकर चलने पर रोक रहेगी. पुलिस की ओर से साफ कर दिया गया है कि कोर्ट के भीतर और बाहर हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जाएगी. संदिग्ध लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट- नितेश मिश्रा

