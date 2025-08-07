Dhanbad News: एनकाउंडर में मारा गया कुख्यात अपराधी आशीष रंजन, रंगदारी... बमबाजी और हत्या का था आरोपी
Dhanbad News: एनकाउंडर में मारा गया कुख्यात अपराधी आशीष रंजन, रंगदारी... बमबाजी और हत्या का था आरोपी

Dhanbad News: धनबाद का कुख्यात अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह एनकाउंटर में मारा गया है. बताया जा रहा है कि धनबाद पुलिस और एसटीएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन में आशीष रंजन का एनकाउंटर कर दिया गया है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 07, 2025, 06:00 PM IST

Dhanbad News: झारखंड के धनबाद का कुख्यात अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह आतंक का पर्याय बन चुका था. हालांकि, अब जानकारी मिल रही है कि धनबाद पुलिस और एसटीएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन में आशीष रंजन का एनकाउंटर कर दिया गया है. एनकाउंटर में आशीष रंजन की मौत हो चुकी है. एसएसपी प्रभात कुमार ने आशीष रंजन की मौत की पुष्टि की है. एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि 20 मामले आशीष रंजन के खिलाफ दर्ज हैं. पिछले दो महीने से धनबाद पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी. पुलिस अलग-अलग राज्यों में उसकी छानबीन में जुटी हुई थी.

यह भी पढ़ें:  25 किलो गांजा के साथ एक महिला गिरफ्तार, गोमोह स्टेशन पर RPF की बड़ी कार्रवाई

यूपी के प्रयागराज में यूपी एसटीएफ के द्वारा आशीष रंजन का एनकाउंटर किया गया है. इस एनकाउंटर में आशीष रंजन की मौत हो चुकी है. धनबाद जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में रंगदारी, बमबाजी, जानलेवा हमला सहित हत्या का मामला दर्ज है. 3 दिसम्बर 2023 को गैंगस्टर अमन सिंह की धनबाद जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह ने सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल कर अमन की हत्या की जिम्मेदारी ली थी. बाइक चोरी के आरोप में जेल में बन्द सुंदर उर्फ रितेश यादव ने 03 दिसम्बर 2023 को अमन सिंह की गोली मारकर हत्या किया था. बताया जाता है कि आशीष रंजन उसकी हत्या का मास्टरमाइंड था.

आशीष रंजन के कहने पर अमन सिंह की हत्या की गई थी. रितेश यादवउत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला है. रितेश यादव साजिश के तहत फर्जी नाम बताकर बाइक चोरी के आरोप में जेल गया था. नीरज सिंह हत्याकांड में मुख्य शूटर के रूप में अमन सिंह जेल में बंद था. शूटर अमन सिंह हत्या मामले में सीआइडी ने आठ लोग रितेश यादव, विकास बजरंगी सतीश गांधी, पिंटू सिंह उर्फ जैनेंद्र कुमार, शहजाद कुरैशी, चंदन यादव, अभिमन्यु सिंह बंटी उर्फ धन्नू शर्मा, आशीष रंजन, रिंकू सिंह उर्फ धर्मेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. सरायढेला के जमीन कारोबारी समीर मंडल की हत्या हुई थी. जिसमें पहली बार आशीष जेल गया था. 12 मई 2021 में सरफुल हसन उर्फ लाला की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था.

इनपुट- नितेश के.आर. मिश्रा

