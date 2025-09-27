Advertisement
Dhanbad News: गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे 'अंडा' पर पुलिस का बिग एक्शन, करता था रंगदारी

Dhanbad Crime News: गैंगस्टर प्रिंस खान का कुख्यात गुर्गा अदनान उर्फ अंडा पर पुलिस कार्रवाई की है. कोर्ट के आदेश पर जिले के भूली थाना क्षेत्र स्थित वासेपुर में अदनान उर्फ अंडा की संपत्ति पर कुर्की-जब्ती की शुरू की गई.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 27, 2025, 01:17 PM IST

Dhanbad News: गैंगस्टर प्रिंस खान के कुख्यात गुर्गे अदनान उर्फ अंडा पर पुलिस ने बड़ा शिकंजा कसा है. अदालत के आदेश पर 27 सितंबर (शनिवार) को भूली थाना क्षेत्र के वासेपुर में अदनान उर्फ अंडा की संपत्ति की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई. न्यायालय से जारी आदेश के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस के भारी बल को तैनात करके यह कार्रवाई की जा रही है. भूली पुलिस सुबह से ही कुर्की की प्रक्रिया में जुटी हुई है.

कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही
थाना प्रभारी अभिनय कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए की जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि कार्रवाई से पहले ही घर से अधिकांश सामान हटा दिया गया था, इसके बावजूद जो सामान बरामद हुआ है उसे जब्त करके आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

प्रिंस खान के लिए करता था रंगदारी वसूली
पुलिस सूत्रों के अनुसार, अदनान उर्फ अंडा लंबे समय से फरार है और वह गैंगस्टर प्रिंस खान के लिए इलाके से रंगदारी (हफ्ता) वसूलने का काम करता था. उसके खिलाफ दर्ज कई गंभीर मामलों में न्यायालय ने कुर्की-जब्ती का यह आदेश पारित किया था. इस बड़ी कार्रवाई से इलाके के अपराधियों में हड़कंप मच गया है. भूली थाना क्षेत्र में अभी भी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया जारी है. 

रिपोर्ट: नितेश मिश्रा

