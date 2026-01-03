सरेआम बेइज्जती बनी मौत की वजह! धनबाद में मां-बेटी पर जुल्म, अपमान से टूटकर नाबालिग ने दी जान

Jharkhand News: धनबाद के रामकनाली ओपी क्षेत्र में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां सड़क पर दलित महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ सरेआम गाली-गलौज, मारपीट और अपमान किया गया. इस अमानवीय घटना से आहत होकर नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
Jharkhand News: धनबाद के रामकनाली ओपी क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। 1 जनवरी की शाम आरती देवी अपनी नाबालिग बेटी सलोनी कुमारी के साथ मायके लोयाबाद जा रही थीं, तभी रामकनाली ओपी के सामने लोगों ने दोनों के साथ गाली-गलौज की और घसीटते हुए अपमानित किया। घटनास्थल पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, जबकि पुलिस मौके पर पहुँचने में देरी करती रही। इस अपमान और आघात ने सलोनी कुमारी को इतना तोड़ दिया कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी।
मां की टूटती आंखों के सामने बच्ची की मौत
सलोनी की मां, आरती देवी, पेट्रोल पंप में काम करके अपने और बेटी का भरण-पोषण करती थीं. पति गुमशुदा होने के कारण वह अकेली ही घर और परिवार संभालती थीं. घटना के बाद आरती देवी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाईं और उन्होंने बताया कि उनके सामने बेटी पर मारपीट और अपमान हुआ, बावजूद इसके किसी ने मदद नहीं की. उनके शब्दों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी.
पुलिस में दर्ज हुई FIR
मृतिका की मां ने चार नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ रामकनाली ओपी में लिखित शिकायत देकर FIR दर्ज करवाई है. उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले में मानवाधिकार और सुरक्षा की संवेदनशीलता पर सवाल उठने लगे हैं.
समाज में बढ़ रहा सवाल
इस घटना ने पूरे इलाके में गुस्सा और सदमे का माहौल पैदा कर दिया है. लोग पुलिस और प्रशासन से सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी. सलोनी कुमारी की मौत ने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इंसानियत और कानून की रक्षा के लिए कदम उठाना कितना जरूरी है.
रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा