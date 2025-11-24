Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3017078
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Muzaffarpur: अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन करें खाली

Muzaffarpur: आज (24 नवंबर) मुजफ्फरपुर में कई जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है. जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण दिख रहा है, वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 24, 2025, 10:39 PM IST

Trending Photos

Muzaffarpur: अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन करें खाली
Muzaffarpur: अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन करें खाली

Muzaffarpur​: बिहार में नई सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर बैठे लोगों के दुकानों और घरों पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है. आज (24 नवंबर) शहर के कई जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है. जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ मिल रहा है, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: Madhubani Crime: बुझ गया घर का 'चिराग', गला रेतकर शख्स की हत्या, झाड़ी में मिला शव

जिला प्रशासन की टीम ने सबसे पहले ट्रैफिक जाम की समस्या से निदान के लिए सड़क के सरकारी जमीन पर जो लोग भी अतिक्रमण कर बैठे हैं, उनके दुकानों और घरों पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है. जिला प्रशासन ने साफ तौर पर चेता दिया है कि जो लोग भी सरकारी जमीन को अतिक्रमण करके बैठे हैं वह स्वयं खाली कर दें नहीं तो अतिक्रमण करने वालों पर जिला प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी. आज (24 नवंबर) शहर के कई जगहों पर अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

सहायक अतिक्रमण प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है सभी जगह पर अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है. यह अभियान अब लगातार जारी रहेगा ताकि शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न न हो.

इनपुट - मणितोष कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Muzaffarpur Newsbulldozer action

Trending news

Sitamarhi
पुनौराधाम में विवाह पंचमी को लेकर उत्साह, देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु
Umakant Singh
चनपटिया से करीब 600 वोटों से हारे उमाकांत सिंह ये किसका गेम बजा रहे हैं? पढ़िए पोस्ट
Samrat Chaudhary
गृह मंत्रालय आने से कितने पावरफुल हो गए सम्राट चौधरी, यहां देखिए
JMM
'सीमा बदलने की बातें करने वाले अवसर आने पर पीछे हट गए', JMM ने केंद्र सरकार पर साधा
ranchi crime news
रांची POCSO कोर्ट: नाबालिग से गैंगरेप में प्रेमी समेत चारों को आजीवन कारावास
Bihar Congress
बिहार कांग्रेस ने 6 साल के लिए 7 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित, जानें मामला
Protem Speaker
क्या होता है प्रोटेम स्पीकर, क्यों होती है इस पद की जरूरत?
Madhubani Crime
Madhubani Crime: बुझ गया घर का 'चिराग', गला रेतकर शख्स की हत्या, झाड़ी में मिला शव
Bihar News
थावे दर्शन और सिलीगुड़ी का सफर होगा लग्जरी और बजट-फ्रेंडली
Nalanda News
Nalanda: दशकों से रह रहे सैकड़ों परिवार बेघर होने की कगार पर, भाकपा ने किया प्रदर्शन