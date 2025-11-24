Muzaffarpur: अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन करें खाली

Muzaffarpur​: बिहार में नई सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर बैठे लोगों के दुकानों और घरों पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है. आज (24 नवंबर) शहर के कई जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है. जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ मिल रहा है, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है.

जिला प्रशासन की टीम ने सबसे पहले ट्रैफिक जाम की समस्या से निदान के लिए सड़क के सरकारी जमीन पर जो लोग भी अतिक्रमण कर बैठे हैं, उनके दुकानों और घरों पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है. जिला प्रशासन ने साफ तौर पर चेता दिया है कि जो लोग भी सरकारी जमीन को अतिक्रमण करके बैठे हैं वह स्वयं खाली कर दें नहीं तो अतिक्रमण करने वालों पर जिला प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी. आज (24 नवंबर) शहर के कई जगहों पर अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखी गई है.

सहायक अतिक्रमण प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है सभी जगह पर अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है. यह अभियान अब लगातार जारी रहेगा ताकि शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न न हो.

इनपुट - मणितोष कुमार