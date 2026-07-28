पटनाः JDU कार्यालय के पास दिव्यांग का शव मिलने से सनसनी, पुलिस पहचान करने में जुटी

जानकारी के अनुसार, शव के सिर पर हेलमेट था. इसके अलावा एक हाथ में एक झोला था और नाक से खून बह रहा था. स्थानीय लोगों के अनुसार, सुबह करीब 7 बजे एक महिला वहां से गुजर रही थी. उसने शव देखा तो कुछ युवक पहले से मौके पर मौजूद थे. युवकों ने बताया कि मृतक उनके साथ गांजा और स्मैक का सेवन करता था, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई, इसकी जानकारी किसी को नहीं है. बाद में एक अन्य व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी. इलाके के लोगों का कहना है कि मिलर ग्राउंड में रोज रात 8 बजे से देर रात तक नशेड़ियों का जमावड़ा लगता है. यहां चार-पांच लोग नियमित रूप से नशा करते हैं.