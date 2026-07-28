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पटनाः JDU कार्यालय के पास दिव्यांग का शव मिलने से सनसनी, पुलिस पहचान करने में जुटी

Patna Crime News: पटना में जेडीयू कार्यालय से सटे मिलर ग्राउंड में एक दिव्यांग व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई. मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. शव के सिर पर हेलमेट और एक हाथ में झोला पाया गया है. पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 28, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:37 PM IST
पटनाः JDU कार्यालय के पास दिव्यांग का शव मिलने से सनसनी, पुलिस पहचान करने में जुटी
Image Credit: पटनाः JDU कार्यालय के पास दिव्यांग का शव मिलने से सनसनी, पुलिस पहचान करने में जुटी (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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