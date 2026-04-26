पटना में शराबी ने बच्चे के सीने में घोंपा चाकू तो कटिहार में स्मैक के खिलाफ पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक

Bihar Crime News: पटना के बाढ़ अनुमंडल से एक दिल-दहलाने वाली खबर सामने आई है. यहां राणाबीघा गांव में एक शराबी ने पानी नहीं देने पर एक मासूम बच्चे के सीने में चाकू घोंप दिया. बच्चे राजीव कुमार को गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत पटना रेफर कर दिया है. डॉक्टर ने सीने से चाकू बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उसी हालत में रेफर कर दिया. बताया जा रहा है कि शनिवार (25 अप्रैल) की रात 10 बजे राणा बीघा गांव में कुछ बदमाश पैक्स गोदाम के पास शराब पी रहे थे. तभी उनमें से एक विकास उर्फ भुप्पी ने राजीव कुमार को घर से बाहर बुलाया और उसे पानी लाने के लिए कहा.

बच्चे राजीव ने उन्हें पानी लाकर देने से मना कर दिया. इतने में भुप्पी ने कमर से चाकू निकालकर नाबालिग बच्चे के सीने में घोंप दिया. घायल बच्चे के चिल्लाने के बाद ग्रामीण उसे बचाने के लिए दौड़े. हंगामा बढ़ता देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए. ग्रामीणों ने तुरंत बाढ़ थाना और 112 नंबर की पुलिस को इसकी सूचना दी. घायल बच्चे को पटना रेफर किए जाने के बाद पुलिस बाढ़ अनुमंडल अस्पताल पहुंची. परिजनों ने पुलिस के देर से पहुंचने की शिकायत भी की. इसके बाद पुलिस ने देर रात राणाबीघा गांव में बदमाशों की तलाश में छापेमारी की.

उधर कटिहार जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कटिहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान में तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए स्मैक बरामद की गई है और तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. सबसे पहले कुर्सेला थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में नवाबगंज चौक पर सघन छापेमारी अभियान चलाया . इस दौरान पुलिस ने करीब 05 ग्राम स्मैक के साथ पूर्णिया के सिमरा थाना टीकापट्टी निवासी एक तस्कर संजीत कुमार मंडल (32 वर्ष) को गिरफ्तार किया.

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वहीं पोठिया थाना क्षेत्र के दियारा चांदपुर स्थित एक किराना दुकान में छापेमारी कर पुलिस ने 40 ग्राम स्मैक बरामद किया . इस मामले में तस्कर संजीव कुमार यादव, निवासी दियारा चांदपुर को मौके से गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा मनिहारी थाना पुलिस ने एस एन कॉलोनी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 7.37 ग्राम स्मैक जब्त किया. पुलिस ने सभी मामलों में संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशा तस्करों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

पटना से चंदन राय और कटिहार से रंजन कुमार की रिपोर्ट