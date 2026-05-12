'आपलोग एक ब्राह्मण के साथ गलत कर रहे हैं', पटना सिटी में देर रात बरपा हंगामा, दरोगा को दांत से काटने का आरोप, 7 गिरफ्तार

पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र स्थित बक्शी मोहल्ला में सोमवार देर रात शराब के नशे में उत्पात मचाने वालों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. स्थिति तब गंभीर हो गई, जब भीड़ ने ड्यूटी पर पहुंची पुलिस टीम का विरोध शुरू कर दिया और सब इंस्पेक्टर मिथुन कुमार को एक युवक ने दांत से काटकर घायल कर दिया. इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो बनाने वाला बोल रहा है कि पुलिसवाले एक ब्राह्मण के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं और वह इस घटना का वीडियो बना रहा है. वीडियो बनाने वाला व्यक्ति बार-बार पुलिसवालों से कह रहा है कि आपलोग बहुत गलत कर रहे हैं. दूसरी ओर, पुलिसवाले उस व्यक्ति को बार-बार पास में आने की चुनौती दे रहे हैं, लेकिन वह भाग रहा होता है.

थाना प्रभारी विद्यानंद वर्मा ने बताया कि बक्शी मोहल्ला में नशे में धुत कुछ लोग हंगामा कर रहे थे. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया. इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की व बदसलूकी की गई.

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हंगामे के दौरान एक युवक ने एसआई मिथुन कुमार के हाथ में दांत काट लिया, जिससे वह घायल हो गए. पुलिसकर्मियों ने किसी तरह स्थिति को काबू में किया और हंगामा कर रहे लोगों को पकड़कर थाने ले आए. उसके बाद पकड़े गए आरोपियों को छुड़ाने के लिए करीब एक दर्जन लोग थाना परिसर पहुंच गए और हंगामा करने लगे. आरोप है कि थाने में भी ओडी पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया. हालात बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शराब सेवन, हंगामा, पुलिस पर हमला और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प साफ दिखाई दे रही है. पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वायरल वीडियो से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें.

थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वायरल वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान भी की जा रही है.

रिपोर्ट: विक्रांत कुमार