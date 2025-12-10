सूखे नशे में चाचा से पाल रखी थी अदावत, चचेरे भाइयों को मौत के घाट उतारा, चचेरी बहन भी लड़ रही मौत से जंग

Bihar Crime: बिहार के पूर्णिया जिले के रौटा थाना क्षेत्र में नशे के कारण हुई दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है. यहां एक बदहवास युवक ने स्मैक के नशे में दो मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि डेढ़ वर्षीय एक बच्ची को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है. यह घटना रात में तब घटी जब आरोपी युवक की नजर अपने सगे चाचा के घर सो रहे बच्चों पर पड़ी और उसने मौका पाते ही उन पर हमला बोल दिया.

चाचा से अदावत बनी जानलेवा

ग्रामीणों के अनुसार, आरोपी युवक लंबे समय से स्मैक का आदी था और नशे की हालत में अक्सर गांववालों से लड़ाई करता था. विरोध करने पर वह अपने पिता तक की पिटाई कर देता था. कुछ दिन पहले उसकी हरकतों से परेशान होकर उसके सगे चाचा ने उसकी पिटाई कर दी थी. इसी बात से क्षुब्ध होकर युवक ने उनसे दुश्मनी पाल ली थी. बीती रात जब चाचा किसी विवाद को देखने घर से बाहर गए थे, तभी युवक ने घर में घुसकर सो रहे बच्चों पर धारदार और भारी वस्तुओं से हमला कर दिया.

दो मासूमों की मौत,एक गंभीर

इस हमले में 5 वर्षीय गुलनाज और 3 वर्षीय इनायत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डेढ़ वर्षीय कुशुम गंभीर रूप से घायल हो गई. बच्ची को तुरंत जीएमसीएच पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है. घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और लोग आरोपी की इस वहशी हरकत से स्तब्ध हैं.

दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी युवक से जुड़े दोनों संदिग्धों—अरबाज और हसनेन—को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. इस घटना ने ग्रामीण इलाकों में बढ़ते नशे के दुष्परिणामों पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोग पूछ रहे हैं कि कब तक युवा स्मैक जैसे सूखे नशे की गिरफ्त में आते रहेंगे और मासूम जानें यूंही जाती रहेंगी.

रिपोर्ट: मनोज कुमार