Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /मुजफ्फरपुरः रात को साथ में खाना खाया, फिर ऐसा क्या हुआ कि दुबई रिटर्न पति ने काट दिया पत्नी का गला?

मुजफ्फरपुरः रात को साथ में खाना खाया, फिर ऐसा क्या हुआ कि दुबई रिटर्न पति ने काट दिया पत्नी का गला?

Muzaffarpur Woman Murder: आरोपी मनोज भगत रविवार को ही दुबई से वापस लौटा था. रात को उसने अपनी पत्नी के साथ खाना खाया और दोनों सोने चले गए. सुबह पत्नी की खून से लथपथ लाश मिली और पति फरार हो गया था.

Written ByManitosh kumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 06, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:46 PM IST
मुजफ्फरपुरः रात को साथ में खाना खाया, फिर ऐसा क्या हुआ कि दुबई रिटर्न पति ने काट दिया पत्नी का गला?
Image Credit: दुबई से लौटे पति ने हसिए से काटा पत्नी का गला! (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बरौनी रिफाइनरी में हंगामाः हादसों में मरने वाले मजदूरों के मुआवजा को लेकर प्रदर्शन
Begusarai News1 hr ago
2
Hemant Soren1 hr ago
3
 Bihar News2 hrs ago
4
Jharkhand news2 hrs ago
5
Nawada News3 hrs ago