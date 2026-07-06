/मुजफ्फरपुरः रात को साथ में खाना खाया, फिर ऐसा क्या हुआ कि दुबई रिटर्न पति ने काट दिया पत्नी का गला?

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मुजफ्फरपुर के राजेपुर ओपी क्षेत्र के नवादा गांव में एक महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर देने का मामला सामने आया है. यहां एक विवाहिता की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है. हत्या का आरोप महिला के पति पर लगा है, जो कल यानी रविवार (5 जुलाई) को ही दुबई से लौटा था. आरोप है कि दुबई से लौटे मनोज भगत ने बीती रात अपनी पत्नी रिंकू देवी की हंसिए से गर्दन काटकर हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद से वह फरार बताया जा रहा है.
सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमॉर्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए FSL की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है, जो मौके से साक्ष्य जुटा रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. बताया जा रहा है कि मृतका रिंकू देवी अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गई है. घटना के बाद पूरे गांव में मातम और दहशत का माहौल है.
मृतका की मां मीना देवी ने बताया कि अक्सर बेटी के ससुराल वाले मेरी बेटी को प्रताड़ित करते थे. दामाद भी दूसरी शादी की बात कहकर उसे छोड़ने की बात कहा करता था. ससुराल में प्रताड़ना को लेकर पुलिस थाने मे शिकायत भी दर्ज कराई गई थी. इसी बीच अब दामाद मनोज भगत दुबई से घर लौटा. रात को दोनों साथ में खाना खाकर सोने गए थे. सुबह नींद खुलने पर बेटी की लाश खून से लठपथ मिली है. मृतका की मां ने अब पुलिस से बेटी को न्याय दिलाने की मांग की और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की अपील की.
घटना की जांच के लिए SDPO सरैया अभिजीत कौर भी मौके पर पहुंची. उन्होंने FSL टीम को भी जांच के लिए बुलाया. फिलहाल, जांच चल रही है. वहीं आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है. पुलिस ने बताया कि अभी तक हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. जांच जारी है. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.