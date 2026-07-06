/मुजफ्फरपुरः रात को साथ में खाना खाया, फिर ऐसा क्या हुआ कि दुबई रिटर्न पति ने काट दिया पत्नी का गला?

मृतका की मां मीना देवी ने बताया कि अक्सर बेटी के ससुराल वाले मेरी बेटी को प्रताड़ित करते थे. दामाद भी दूसरी शादी की बात कहकर उसे छोड़ने की बात कहा करता था. ससुराल में प्रताड़ना को लेकर पुलिस थाने मे शिकायत भी दर्ज कराई गई थी. इसी बीच अब दामाद मनोज भगत दुबई से घर लौटा. रात को दोनों साथ में खाना खाकर सोने गए थे. सुबह नींद खुलने पर बेटी की लाश खून से लठपथ मिली है. मृतका की मां ने अब पुलिस से बेटी को न्याय दिलाने की मांग की और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की अपील की.