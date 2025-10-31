Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2983190
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

गोली लगने से नहीं हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा

Dularchand Yadav Murder Case: जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है.  पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया है कि दुलारचंद की मौत गोली से नहीं हुई. गोली दुलारचंद के पैर के एंकल ज्वाइंट में लगी थी. गोली पैर के आर पार निकल गई थी. लेकिन पोस्टमार्टम में यह स्पष्ट पता चला है कि गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई है. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 31, 2025, 08:12 PM IST

Trending Photos

गोली लगने से नहीं हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा
गोली लगने से नहीं हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा

Dularchand Yadav Murder Case: दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शामिल डॉक्टर्स की टीम ने एक नया खुलासा किया है. डॉक्टर्स की टीम का कहना है कि गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई है. गोली दुलारचंद यादव के पैर के एंकल ज्वाइंट में लगी थी. गोली पैर के आर पार निकल गई थी. पोस्टमार्टम के पहले पूरे शरीर का एक्स-रे भी कराया गया था, जिसमें भी यह बात सामने आई है.

यह भी पढ़ें: Dularchand Yadav Murder Case: जहां रखा है दुलारचंद यादव का शव, वहां का देखिए वीडियो

डॉ अजय, डॉक्टर दिलीप और डॉक्टर रोहन तीन डॉक्टरों की टीम ने दुलारचंद यादव का पोस्टमार्टम किया था. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में अभी कुछ दिन और लगा सकते हैं. लेकिन पोस्टमार्टम में यह स्पष्ट पता चला है कि गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई है. शरीर पर कई और गहरे जख्म के निशान मिले हैं, जिसकी जांच अभी की जा रही है. जांच के बाद ही पूरी रिपोर्ट तैयार कर पुलिस को दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में दुलारचंद यादव जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के लिए निकले थे. वह जनसंपर्क के लिए अजगरा से होकर खुशहालचक से मोकामा लौट रहे थे. वहीं, मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह काफिला जनसंपर्क के लिए गया था. इसी बीच दोनों के काफिले में गाड़ी आपस में टकरा गई. इसके बाद दुलारचंद यादव के पैर में गोली लग गई. दुलारचंद यादव की हत्या के बाद माहौल गरमा गया है. वहीं, अब मामले में नया खुलासा हुआ है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Dularchand Yadav caseMokama Murder Case

Trending news

Dularchand Yadav case
गोली लगने से नहीं हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा
bihar chunav 2025
Bihar News: CM नीतीश ने लालू पर कसा तंज, पढ़ें किन बातों का किया जिक्र
bihar chunav 2025
छपरा की गलियों का जमा पानी दिखाकर खेसारी ने NDA पर साधा निशाना
Sasaram crime news
Sasaram Crime: रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हुआ विवाद, वेटर को मार दी गोली
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: सीएम योगी ने UP का जिक्र कर महागठबंधन पर किया करारा प्रहार
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: दुलारचंद हत्याकांड, वृंदा करात का पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर वार
bihar chunav 2025
NDA के 'संकल्प पत्र' पर तेजस्वी का तंज, जाने क्यों बोले कि 'सॉरी पत्र' लाना चाहिए
Palamu news
पलामू में नवजात का कटा सिर मिलने से सनसनी, हत्या की आशंका, नहीं हो सकी शिनाख्त
Anant Singh
दुलारचंद की शवयात्रा में भारी बवाल! पंडारक में पत्थरबाजी और गोलीबारी की सूचना
bihar chunav 2025
'आज फिर से सबके साथ बात हो गई है...', जीतनराम मांझी आखिर किस चीज को क्लियर कर रहे?