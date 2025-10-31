गोली लगने से नहीं हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा

Dularchand Yadav Murder Case: दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शामिल डॉक्टर्स की टीम ने एक नया खुलासा किया है. डॉक्टर्स की टीम का कहना है कि गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई है. गोली दुलारचंद यादव के पैर के एंकल ज्वाइंट में लगी थी. गोली पैर के आर पार निकल गई थी. पोस्टमार्टम के पहले पूरे शरीर का एक्स-रे भी कराया गया था, जिसमें भी यह बात सामने आई है.

डॉ अजय, डॉक्टर दिलीप और डॉक्टर रोहन तीन डॉक्टरों की टीम ने दुलारचंद यादव का पोस्टमार्टम किया था. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में अभी कुछ दिन और लगा सकते हैं. लेकिन पोस्टमार्टम में यह स्पष्ट पता चला है कि गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई है. शरीर पर कई और गहरे जख्म के निशान मिले हैं, जिसकी जांच अभी की जा रही है. जांच के बाद ही पूरी रिपोर्ट तैयार कर पुलिस को दी जाएगी.

बता दें कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में दुलारचंद यादव जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के लिए निकले थे. वह जनसंपर्क के लिए अजगरा से होकर खुशहालचक से मोकामा लौट रहे थे. वहीं, मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह काफिला जनसंपर्क के लिए गया था. इसी बीच दोनों के काफिले में गाड़ी आपस में टकरा गई. इसके बाद दुलारचंद यादव के पैर में गोली लग गई. दुलारचंद यादव की हत्या के बाद माहौल गरमा गया है. वहीं, अब मामले में नया खुलासा हुआ है.

