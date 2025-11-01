Dularchand Murder Case Mokama: 4 FIR, 3 दर्जन से अधिक गिरफ्तार... सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज की जांच जारी

Dularchand Murder Case Mokama: मोकामा हत्याकांड मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में अहम खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं, बल्कि फेफड़ा फटने और सीने की पसलियां टूटने से हुई है. दुलारचंद हत्याकांड मामले में ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि अभी तक तीन दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इस मामले में चार केस दर्ज किया गया है. पहला केस पीड़ित पक्ष मृतक का पोता, दूसरा जनसुराज पार्टी समर्थक, तीसरा पुलिस और चौथा मजिस्ट्रेट की तरफ से दर्ज किया गया है.

उन्होंने बताया कि साक्ष्य संकलन के आधार पर आगे इस मामले में कार्रवाई की जाएगी. घटनाक्रम से जुड़े सोशल मीडिया पर वायरल सभी वीडियो की जांच की जा रही है. जैसे-जैसे पुलिस के पास और अधिक सबूत मिलेंगे, वैसे और लोगों की गिरफ्तारी होगी. चश्मदीद गवाहों का स्टेटमेंट अभी रिकॉर्ड नहीं किया गया है. उनको जल्द बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कहा गया है. गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसपर कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: चंदन राय

मामले में दो थानाध्यक्ष निलंबित

पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के अनुसार, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि घटनास्थल पर स्थिति अब पूरी तरह सामान्य है. सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है. उन्होंने कहा कि वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषियों की पहचान की जा रही है, और जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. कार्तिकेय शर्मा ने 70-80 गाड़ियों के काफिले से जुड़ी खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इसे भ्रम फैलाने वाली अफवाह बताया. वहीं इस घटना के बाद घोसवरी और भदौर थाना अध्यक्षों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच जारी है और कानून-व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखा जाएगा.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

दुलारचंद मामले में नए वीडियो से खुला राज

बता दें कि दुलारचंद हत्या मामले में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. इसमें टाल क्षेत्र के बसावनचक में जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के काफिले की गाड़ियां आमने सामने आ गई थीं. इसके बाद गाड़ी पीछे करने को लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर दोनों पक्षों में कहा सुनी होने लगी. मामले ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया और दोनों पक्ष में गाली-गलौज होने लगी. विवाद के बाद ही दुलारचंद यादव के बाएं पैर के एंकल ज्वाइंट में गोली और इसके बाद बताया जाता है कि किसी ने उनको गाड़ी से कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

