Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2983843
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Dularchand Murder Case Mokama: दुलारचंद यादव मर्डर केस में एक्शन, घोसवरी और भदौर थानेदार सस्पेंड

Dularchand Murder Case Mokama: दुलारचंद यादव हत्या के मामले में घोसवरी और भदौर थानेदार को निलंबित किया गया. दुलारचंद यादव की हत्या के बाद बड़ा एक्शन. हत्या मामले में अब तक 35 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ज़ी मीडिया से बातचीत के दौरान ग्रामीण SP विक्रम सिहाग ने की पुष्टि.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 01, 2025, 01:59 PM IST

Trending Photos

दुलारचंद यादव हत्या मामले में एक्शन
दुलारचंद यादव हत्या मामले में एक्शन

Dularchand Murder Case Mokama: बिहार की राजधानी पटना के मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद राज्य का चुनावी माहौल गर्मा गया है. वहीं, दुलारचंद यादव हत्या मामले में बड़ा एक्शन हुआ है. मामले में घोसवरी और भदौर थानेदार को निलंबित किया गया है. इस मामले में अबतक पुलिस ने 35 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इसकी पुष्टि ग्रामीण SP विक्रम सिहाग ने जी मीडिया से बातचीत के दौरान की. 

यह भी पढ़ें: फेफड़ा फटा-पसलियां टूटीं.., दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई मौत की वजह

फेफड़ा फटने और सीने की पसलियां टूटने से हुई मौत
ध्यान दीजिए कि शनिवार (1 नवंबर) को दुलारचंद के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि उनकी मौत की वजह गोली लगने से नहीं, बल्कि फेफड़ा फटने और सीने की पसलियां टूटने से हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

पैर के एंकल ज्वाइंट में लगी थी गोली
इससे पहले पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम ने कहा था कि गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई है. गोली दुलारचंद यादव के पैर के एंकल ज्वाइंट में लगी थी. गोली पैर के आर-पार निकल गई थी. पोस्टमार्टम के पहले पूरे शरीर का एक्स-रे भी कराया गया था, जिसमें भी यह बात सामने आई है. हालांकि, उस वक्त उन्होंने मौत की असली वजह का खुलासा नहीं किया था.

क्या है पूरी घटना, जानिए
बता दें कि बीते गुरुवार (30 अक्टूबर) को मोकामा विधानसभा क्षेत्र में दुलारचंद यादव जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के लिए निकले थे. वह जनसंपर्क के लिए अजगरा से होकर खुशहालचक से मोकामा लौट रहे थे. इस दौरान मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह काफिला जनसंपर्क के लिए गया था. इसी बीच दोनों के काफिले में गाड़ी आपस में टकरा गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया और इस बीच दुलारचंद यादव के पैर में गोली लग गई, फिर उनकी मौत हो गई.

रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Dularchand Murder Case Mokama

Trending news

Munger News
6 महीने पहले हुई थी शादी, छठ के बाद विधवा हो गई, कुएं से मिला पति का शव
Dularchand Murder Case Mokama
दुलारचंद यादव मर्डर केस में एक्शन, घोसवरी और भदौर थानेदार सस्पेंड
Pakur news
मोंथा तूफान से हुए नुकसान की भरपाई चाहते हैं? तो 7065514447 पर WhatsApp मैसेज भेजें
bihar chunav 2025
दिनारा में फिर रोशन होगी लालटेन या रालोमो को मिलेगी सफलता, देखें जातीय समीकरण
Nokha Assembly Seat
Nokha Assembly Seat: क्या राजद दोहराएगी इतिहास या जदयू मारेगी बाजी?
bihar chunav 2025
Dehri: क्या लालटेन फिर जलेगी या बंगला करेगा कमाल? RJD-LJPR के बीच कड़ी टक्कर
Siwan crime news
Siwan: नर्तकी के चक्कर में चली गई दारोगा की जान, पति ने देखा तो उठाया ये खौफनाक कदम
bihar chunav 2025
'बिहार को बुलडोजर नहीं चाहिए...', मीसा भारती ने CM योगी पर बैन लगाने की मांग की
bihar chunav 2025
'अब बिहारी कहलाना सम्मान की बात...' वोटिंग से पहले CM नीतीश का वीडियो संदेश वायरल
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: खेसारी ने जंगलराज का किया समर्थन तो भड़के मनोज तिवारी