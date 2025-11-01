Dularchand Murder Case Mokama: दुलारचंद यादव मर्डर केस में एक्शन, घोसवरी और भदौर थानेदार सस्पेंड

Dularchand Murder Case Mokama: दुलारचंद यादव हत्या के मामले में घोसवरी और भदौर थानेदार को निलंबित किया गया. दुलारचंद यादव की हत्या के बाद बड़ा एक्शन. हत्या मामले में अब तक 35 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ज़ी मीडिया से बातचीत के दौरान ग्रामीण SP विक्रम सिहाग ने की पुष्टि.
Dularchand Murder Case Mokama: बिहार की राजधानी पटना के मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद राज्य का चुनावी माहौल गर्मा गया है. वहीं, दुलारचंद यादव हत्या मामले में बड़ा एक्शन हुआ है. मामले में घोसवरी और भदौर थानेदार को निलंबित किया गया है. इस मामले में अबतक पुलिस ने 35 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इसकी पुष्टि ग्रामीण SP विक्रम सिहाग ने जी मीडिया से बातचीत के दौरान की.
फेफड़ा फटने और सीने की पसलियां टूटने से हुई मौत
ध्यान दीजिए कि शनिवार (1 नवंबर) को दुलारचंद के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि उनकी मौत की वजह गोली लगने से नहीं, बल्कि फेफड़ा फटने और सीने की पसलियां टूटने से हुई है.
पैर के एंकल ज्वाइंट में लगी थी गोली
इससे पहले पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम ने कहा था कि गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई है. गोली दुलारचंद यादव के पैर के एंकल ज्वाइंट में लगी थी. गोली पैर के आर-पार निकल गई थी. पोस्टमार्टम के पहले पूरे शरीर का एक्स-रे भी कराया गया था, जिसमें भी यह बात सामने आई है. हालांकि, उस वक्त उन्होंने मौत की असली वजह का खुलासा नहीं किया था.
क्या है पूरी घटना, जानिए
बता दें कि बीते गुरुवार (30 अक्टूबर) को मोकामा विधानसभा क्षेत्र में दुलारचंद यादव जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के लिए निकले थे. वह जनसंपर्क के लिए अजगरा से होकर खुशहालचक से मोकामा लौट रहे थे. इस दौरान मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह काफिला जनसंपर्क के लिए गया था. इसी बीच दोनों के काफिले में गाड़ी आपस में टकरा गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया और इस बीच दुलारचंद यादव के पैर में गोली लग गई, फिर उनकी मौत हो गई.
रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा