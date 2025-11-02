Advertisement
Dularchand Murder Case: दुलारचंद हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, अनंत सिंह समेत अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार किया

Dularchand Murder Case Update: दुलारचंद हत्याकांड में पटना पुलिस ने नामजद आरोपी अनंत सिंह समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इसी के साथ अब तक इस मामले में कुल 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है.

दुलारचंद यादव हत्याकांड
Dularchand Murder Case Update: मोकामा विधानसभा क्षेत्र में दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने शनिवार (01 नवंबर) की देर शाम को बड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी अनंत सिंह समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इसी के साथ अब तक इस मामले में कुल 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. पटना एसएसपी ने बताया कि इस घटना की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है. एसएसपी ने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी. दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है और कई गवाहों के बयान भी लिए गए हैं. घटना के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था.

उन्होंने बताया कि घटना के समय अनंत सिंह भी मौके पर मौजूद थे. पुलिस ने अनंत सिंह, रंजीत राम और मणिकांत ठाकुर को गिरफ्तार किया है. वहीं, डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रही है. सभी हथियारों को सीज करने का आदेश दिया गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी तरह की लापरवाही या कानून तोड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है. 

ये भी पढ़ें- तेजस्वी यादव का पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला

पटना के डीएम ने कहा कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है. उन्होंने कहा कि घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया है. हम पिछले 48 घंटों से दिन-रात डेरा डाले हुए हैं. स्थिति अब बिल्कुल सामान्य है. चूंकि यह चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा मामला है, इसलिए हमने हर पहलू से इसकी गहन जांच की है. इसमें शामिल सभी असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. कल 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और आज मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. डीएम ने आगे कहा कि जो लोग चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उनकी भी पहचान कर ली है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

