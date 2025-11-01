Advertisement
Bihar Jharkhand Crime

Dularchand Murder Case: दुलारचंद हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, गोली नहीं ऐसे हुई थी मौत

Dularchand Murder Case Update: अभी तक दुलारचंद की हत्या की वजह गोली लगने से मानी जा रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस जांच का एंगल पूरी तरह से बदल दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि फेफड़ा फटने और सीने की पसलियां टूटने से हुई थी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 01, 2025, 11:24 AM IST

दुलारचंद यादव हत्याकांड
Dularchand Yadav Post Mortem Report: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोकामा में हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दुलारचंद के मरने की वजह सामने आ चुकी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि फेफड़ा फटने और सीने की पसलियां टूटने से हुई थी. इससे पहले पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने साफ कहा था कि दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई है. हालांकि, उस वक्त उन्होंने मौत की असली वजह का खुलासा नहीं किया था. 

पोस्टमार्टम करने वाली टीम में शामिल डॉ. अजय कुमार ने मीडिया को बताया था कि दुलारचंद यादव के पैर में एंकल जॉइंट (टखने के जोड़) के पास गोली लगी है. इसके अलावा शरीर पर गोली के घाव के अलावा कई और जख्म और खरोंच के निशान भी मिले हैं, लेकिन यह चोट मृत्यु का कारण नहीं बन सकती है. अभी तक दुलारचंद की हत्या की वजह गोली लगने से मानी जा रही थी और इसका आरोप मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगा है. पुलिस ने इस मामले में अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से केस ने नया मोड ले लिया है.

वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पटना पुलिस की जांच की दिशा भी पूरी तरह से बदल सकती है. बता दें कि गुरुवार (30 अक्टूबर) को दुलारचंद यादव की हत्या उस वक्त हो गई थी, जब जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष रंजन और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों में झड़प हो गई थी. इस दौरान जमकर पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई थी. इसी गोलीबारी में दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी. विपक्ष इस मामले में सरकार पर हमलावर है. वहीं इस मामले में अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

