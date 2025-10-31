Advertisement
Dularchand Murder Case: दुलारचंद की शवयात्रा में भारी बवाल! पंडारक में पत्थरबाजी और गोलीबारी की सूचना

Dularchand Yadav Murder Case: दुलारचंद यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के दौरान भारी बवाल हो गया. बताया जा रहा है कि पंडारक में शवयात्रा पर पथराव हुआ है. शव का ट्रैक्टर आगे निकल गया और समर्थकों का काफिला छूट गया. समर्थकों के काफिले पर ईंट-पत्थर से हमला किए जाने की घटना सामने आई है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 31, 2025, 03:25 PM IST

दुलारचंद यादव हत्याकांड
दुलारचंद यादव हत्याकांड

Dularchand Yadav Murder Case: बिहार चुनाव से पहले मोकामा विधानसभा सीट चर्चा में आ गई है. बाहुबली दुलारचंद हत्याकांड में एक बार फिर से भारी बवाल की जानकारी मिल रही है. जानकारी के मुताबिक, पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाते वक्त भी भारी बवाल हो गया. पंडारक में शव यात्रा पर पथराव और गोलीबारी किए जाने की खबर सामने आई है. दुलारचंद के समर्थकों ने दूसरे पक्ष यानी अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि पंडारक में शवयात्रा पर पथराव हुआ है. शव का ट्रैक्टर आगे निकल गया और समर्थकों का काफिला छूट गया. समर्थकों के काफिले पर ईंट-पत्थर से हमला हुआ. इस घटना में कई गाड़ियों के शीशे टूटने की बात कही जा रही है.

बता दें कि मोकामा टाल इलाके में गुरुवार (30 अक्टूबर) की शाम को जन सुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए. इस दौरान कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें बाहुबली दुलारचंद यादव मारे गए. दुलारचंद यादव की हत्या की खबर मिलते ही इलाके के आसपास के दर्जनों गांव के लोग सड़क पर उतर आए. पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है. अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किए जाने के दुलारचंद का परिवार पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हुआ. पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाते वक्त भी भारी बवाल हो गया. 

दुलारचंद हत्याकांड में पुलिस ने जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह, विवेका पहलवान के दोनों भतीजे कर्मवीर और राजबीर, अनंत सिंह के करीबी कंजय सिंह और छोटन सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. केस में कुछ अज्ञात लोगों का भी नाम जोड़ा गया है. ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने केस के संबंध में जानकारी दी. उधर इस हत्याकांड से बिहार की सियासत काफी गरमा गई है. विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. तो वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि फिर से हमारी सरकार बन रही है और तब इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी. उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी. विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि दूसरे के घरों मे झांकने से पहलेअपने गिरेबान मे झांके.

Anant SinghDularchand Yadav murderpatna news

