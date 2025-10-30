Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2981948
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

दुलारचंद यादव मर्डर: मोदी जी 20 साल पहले की बात करते हैं, आज आचार संहिता में मर्डर हुआ, उसका क्या? तेजस्वी यादव ने NDA को घेरा

Dularchand Yadav murder: दुलारचंद यादव मर्डर मामले में तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 साल पुरानी बातें करते हैं लेकिन 30 मिनट पहले क्या हुआ, ये नहीं देखते. बिहार में किस प्रकृति के लोग हावी हैं, ये जनता देख रही है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 30, 2025, 09:44 PM IST

Trending Photos

राजद नेता तेजस्वी यादव
राजद नेता तेजस्वी यादव

Dularchand Yadav murder: बिहार में मोकामा में गुरुवार (30 अक्टूबर) को जन सुराज पार्टी से जुड़े दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जानकारी के अनुसार, दो समूहों के बीच हुई फायरिंग के दौरान दुलारचंद यादव की मौत हो गई. इस घटना पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार और केंद्र पर तीखा हमला बोला. पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है. चुनाव का समय है, आचार संहिता लागू है और इस दौरान कुछ लोग बंदूक-गोली लेकर घूम रहे हैं.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

'PM मोदी को आंख खोलकर देखना चाहिए'
तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 साल पुरानी बातें करते हैं लेकिन 30 मिनट पहले क्या हुआ, ये नहीं देखते. सीवान में एक एएसआई की गला रेत कर हत्या कर दी गई. मोकामा में दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बिहार में किस प्रकृति के लोग हावी हैं, ये जनता देख रही है. उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को आंख खोलकर देखना चाहिए कि किस तरह की बौखलाहट इनकी हार को लेकर सामने आ रही है. कौन लोग हैं जो अपराधियों को पैरोल पर बाहर लाते हैं और उन्हें संरक्षण देते हैं? ये सब बिहार की जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में करारा जवाब देगी.

Add Zee News as a Preferred Source

तेजस्वी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना
राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि ये लोग कभी 200 राउंड गोली चलाते हैं, हत्या होती है, लेकिन कुछ नहीं होता. सरकार में बैठे लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं. कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और जनता अब बदलाव के मूड में है. जन सुराज पार्टी से जुड़े दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप पूर्व विधायक अनंत सिंह के ऊपर लगा है. 

हालांकि, अनंत सिंह ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा कि वह अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में गए थे, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके खिलाफ नारेबाजी और गाली-गलौज शुरू कर दी. इसके बावजूद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वहां से निकल गए. अनंत सिंह ने कहा कि घटना के समय वहां मौजूद लोगों के पास पहले से हथियार थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि यह पूरी रणनीति राजद नेता सूरजभान सिंह के द्वारा रची गई थी, ताकि वोटों को डिस्टर्ब किया जा सके.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Dularchand Yadav murderMokama news

Trending news

Dularchand Yadav murder
मोदी जी 20 साल पहले की बात करते हैं, आचार संहिता में मर्डर हुआ, उसका क्या?- तेजस्वी
JP Nadda targeted RJD
'90 के दशक से 2005 तक अंधकारमय बिहार था', जेपी नड्डा ने राजद पर साधा निशाना
Jharkhand news
Latehar News: तालाब में डूबने से मासूम भाई-बहन की मौत, दादी की बची जान
Bihar News
CM नीतीश ने गिनाई 20 साल की उपलब्धियां, कैसे एक्सप्रेसवे ने बदली बिहार की रूपरेखा
Anant Singh
मोकामा हत्याकांड: अनंत सिंह ने सूरजभान पर लगाया दुलारचंद की हत्या का आरोप
Jehanabad news
Jehanabad: घायल युवकों के लिए मसीहा बने LJP(P) के प्रमोद यादव, हो रही जमकर तारीफ
PM Modi
PM मोदी पर राहुल की टिप्पणी से तिलमिलाई बीजेपी, चुनाव प्रचार से दूर रखने की मांग
bihar chunav 2025
'सीएम नीतीश का रिमोट कंट्रोल पीएम मोदी के पास', राहुल ने NDA पर किया करारा प्रहार
bihar chunav 2025
बिहार में अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, महागठबंधन पर तीखा प्रहार
bihar chunav 2025
जन सुराज के कार्यकर्ता को गोलियों से भूना, अनंत सिंह के समर्थकों पर हत्या का आरोप