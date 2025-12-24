Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3052081
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जारी की 19 माफिया की लिस्ट, ED को सौंपे गए इनकी संपत्ति के कागज

बिहार में भू-माफियाओं और बालू माफियाओं के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत कुल 19 प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिसमें भू-माफियाओं के 8 और बालू माफियाओं के 11 मामले शामिल हैं. इनमें विभिन्न जिलों के आरोपी जैसे मोहम्मद रिजवान, अश्विनी कुमार सिंह, विष्णु यादव आदि हैं, और कुल 144 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 24, 2025, 05:30 PM IST

Trending Photos

डॉ. मानवजीत सिंह ढिल्लों, पुलिस उप महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना
डॉ. मानवजीत सिंह ढिल्लों, पुलिस उप महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना

बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने राज्य के 19 माफिया की सूची जारी कर दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10वीं बार सरकार बनने के बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस के महानिदेशक को इस बारे में निर्देश दिए थे. अब बिहार पुलिस ने 19 माफिया की सूची जारी कर दी है. साथ ही इन माफिया की संपत्ति के कागजात प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिए गए हैं.

बिहार में भू-माफियाओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत अब तक कुल आठ प्रस्ताव भेजे हैं.
इनमें मोहम्मद रिजवान उर्फ राजा, पिता स्वर्गीय मोहम्मद रेजा, निवासी मोहनपुर, एकमीघर, थाना बहादुरपुर, जिला दरभंगा शामिल है. 
साथ ही अश्विनी कुमार सिंह, आर/एफ-254, लोदीपुरगंज, कंकड़बाग, पटना, जिसका मामला ईओयू द्वारा दर्ज किया गया. 
कामेश्वर सिंह, पिता स्वर्गीय रामबोध सिंह, निवासी आसपुर, थाना विक्रम, जिला नालंदा. 
देवेंद्र प्रसाद सिन्हा और अन्य, निवासी शिल्पी-कर्म. राज कुमार, पिता परसर राय, निवासी नया टोला, थाना दानापुर, जिला पटना.
राज कुमार, पिता-परसर राय, साo-नया टोला, थाना-दानापुर, जिला-पटना.
परसर राय, पिता स्वर्गीय राय, निवासी नया टोला, थाना दानापुर, जिला पटना. 
सुमित कुमार उर्फ संतोष कुमार जैन, पिता स्वर्गीय बिरेंद्र प्रसाद, निवासी रंजितपुर एकरिया, पोस्ट सुकुमारचक, थाना खुसरूपुर, जिला पटना. 
टिंकू कुमार उर्फ टिंकू यादव, पिता स्वर्गीय रामाशिष यादव उर्फ रामाश्रय राय, निवासी कोदरिया, थाना खनौती, जिला पटना. 

इन सभी के खिलाफ लगभग 39.7969 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव है. ये लोग जमीनों पर कब्जा करके अवैध तरीके से कमाई कर रहे थे, और अब कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बालू माफियाओं के खिलाफ भी कुल ग्यारह प्रस्ताव भेजे गए हैं. 
इनमें विष्णु यादव, पिता भूतेश यादव, निवासी मझौलिया, थाना और जिला बांका. 
निलेश यादव, पिता रंजीत यादव, निवासी रामपुर, थाना रजौन, जिला बांका. 
संजय यादव, पिता इंद्रजीत यादव, निवासी रामपुर, थाना रजौन, जिला बांका. 
छोटू यादव, पिता शंकर यादव, निवासी गंधौली, थाना रजौन, जिला बांका. 
बादल यादव, पिता अनारी यादव, निवासी मझौलिया, थाना और जिला बांका. 
आजाद यादव, पिता अशराफ यादव, निवासी मझौलिया, थाना और जिला बांका.
शमश खान उर्फ सरताज आलम, पिता स्वर्गीय अब्दुल रहमान, निवासी सुरेश कॉलोनी, वार्ड नंबर 12, थाना कोईलवर, जिला भोजपुर, आरा.
विदेशी राय उर्फ अमरेश राय, पिता रामफलक राय, निवासी महादेव कॉलोनी, थाना कोईलवर, जिला भोजपुर, आरा.
सुमित कुमार यादव उर्फ सुनील कुमार राय उर्फ गुप्ता राय, पिता रामजीत राय, निवासी सेमर, थाना बड़हरा, जिला भोजपुर.
अमित कुमार उर्फ गुड्डू यादव, पिता स्वर्गीय जनेश्वर सिंह, निवासी पड़रिया, थाना बड़हरा, जिला भोजपुर.
रामजीत सिंह और विशुन दयाल सिंह, दोनों पिता स्वर्गीय रामरतन सिंह, निवासी नरपुर, थाना और जिला बांका.

ये भी पढ़ें- रील्स के लिए 3 नाबालिग लड़कों ने वंदे भारत पर किया पथराव, अब RPF ने किया गिरफ्तार

इनके खिलाफ लगभग 105.0917 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय को गया है. ये बालू खनन में अवैध काम कर रहे थे, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा और सरकार को राजस्व की हानि हुई.

रिपोर्ट: सन्नी

TAGS

Bihar NewsBihar Police

Trending news

Bihar News
बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जारी की 19 माफिया की लिस्ट
Ayush Loharuka
वैभव, सकीबुल और ईशान किशन ही नहीं, दरभंगा के आयुष लोहारुका ने गर्दा मचा दिया
BPSC AEDO Exam
BPSC ने जारी किया AEDO परीक्षा का शेड्यूल, 10 से 16 जनवरी तक होंगी परीक्षाएं
Ishan Kishan
ईशान किशन का तूफानी शो! T20 World Cup 2026 में सेलेक्शन के बाद बल्ले ने उगली आग
Bihar cricket Team
बाप रे इतना रन! बिहार ने वनडे क्रिकेट में बनाया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर
Bihar politics
'RJD विधायक इधर आना चाहते हैं...', BJP विधायक नीरज बबलू के दावे से सियासत गरमाई
Shahnawaz Hussain BJP
बिहार के बाद 'मिशन बंगाल' में जुटी BJP, शाहनवाज हुसैन ने 'दीदी' के लिए कही बड़ी बात
Jharkhand news
बोकारो में 20 मेगावाट सोलर प्लांट का शुभारंभ, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम
Bihar News
चारों ओर धुआं ही धुआं! मधुबनी बस स्टैंड में सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ लाखों का नुकसान
Bihar News
नारायणपुर रेलवे भूमि पर बुलडोजर का कहर, अतिक्रमण हटाओ अभियान में अवैध निर्माण ध्वस्त