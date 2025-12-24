बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जारी की 19 माफिया की लिस्ट, ED को सौंपे गए इनकी संपत्ति के कागज

बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने राज्य के 19 माफिया की सूची जारी कर दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10वीं बार सरकार बनने के बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस के महानिदेशक को इस बारे में निर्देश दिए थे. अब बिहार पुलिस ने 19 माफिया की सूची जारी कर दी है. साथ ही इन माफिया की संपत्ति के कागजात प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिए गए हैं.

बिहार में भू-माफियाओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत अब तक कुल आठ प्रस्ताव भेजे हैं.

इनमें मोहम्मद रिजवान उर्फ राजा, पिता स्वर्गीय मोहम्मद रेजा, निवासी मोहनपुर, एकमीघर, थाना बहादुरपुर, जिला दरभंगा शामिल है.

साथ ही अश्विनी कुमार सिंह, आर/एफ-254, लोदीपुरगंज, कंकड़बाग, पटना, जिसका मामला ईओयू द्वारा दर्ज किया गया.

कामेश्वर सिंह, पिता स्वर्गीय रामबोध सिंह, निवासी आसपुर, थाना विक्रम, जिला नालंदा.

देवेंद्र प्रसाद सिन्हा और अन्य, निवासी शिल्पी-कर्म. राज कुमार, पिता परसर राय, निवासी नया टोला, थाना दानापुर, जिला पटना.

राज कुमार, पिता-परसर राय, साo-नया टोला, थाना-दानापुर, जिला-पटना.

परसर राय, पिता स्वर्गीय राय, निवासी नया टोला, थाना दानापुर, जिला पटना.

सुमित कुमार उर्फ संतोष कुमार जैन, पिता स्वर्गीय बिरेंद्र प्रसाद, निवासी रंजितपुर एकरिया, पोस्ट सुकुमारचक, थाना खुसरूपुर, जिला पटना.

टिंकू कुमार उर्फ टिंकू यादव, पिता स्वर्गीय रामाशिष यादव उर्फ रामाश्रय राय, निवासी कोदरिया, थाना खनौती, जिला पटना.

इन सभी के खिलाफ लगभग 39.7969 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव है. ये लोग जमीनों पर कब्जा करके अवैध तरीके से कमाई कर रहे थे, और अब कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं.

बालू माफियाओं के खिलाफ भी कुल ग्यारह प्रस्ताव भेजे गए हैं.

इनमें विष्णु यादव, पिता भूतेश यादव, निवासी मझौलिया, थाना और जिला बांका.

निलेश यादव, पिता रंजीत यादव, निवासी रामपुर, थाना रजौन, जिला बांका.

संजय यादव, पिता इंद्रजीत यादव, निवासी रामपुर, थाना रजौन, जिला बांका.

छोटू यादव, पिता शंकर यादव, निवासी गंधौली, थाना रजौन, जिला बांका.

बादल यादव, पिता अनारी यादव, निवासी मझौलिया, थाना और जिला बांका.

आजाद यादव, पिता अशराफ यादव, निवासी मझौलिया, थाना और जिला बांका.

शमश खान उर्फ सरताज आलम, पिता स्वर्गीय अब्दुल रहमान, निवासी सुरेश कॉलोनी, वार्ड नंबर 12, थाना कोईलवर, जिला भोजपुर, आरा.

विदेशी राय उर्फ अमरेश राय, पिता रामफलक राय, निवासी महादेव कॉलोनी, थाना कोईलवर, जिला भोजपुर, आरा.

सुमित कुमार यादव उर्फ सुनील कुमार राय उर्फ गुप्ता राय, पिता रामजीत राय, निवासी सेमर, थाना बड़हरा, जिला भोजपुर.

अमित कुमार उर्फ गुड्डू यादव, पिता स्वर्गीय जनेश्वर सिंह, निवासी पड़रिया, थाना बड़हरा, जिला भोजपुर.

रामजीत सिंह और विशुन दयाल सिंह, दोनों पिता स्वर्गीय रामरतन सिंह, निवासी नरपुर, थाना और जिला बांका.

इनके खिलाफ लगभग 105.0917 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय को गया है. ये बालू खनन में अवैध काम कर रहे थे, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा और सरकार को राजस्व की हानि हुई.

रिपोर्ट: सन्नी