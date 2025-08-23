सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय गिरफ्तार, घर से मिले थे जले नोट, पत्नी पर भी केस
Patna Latest News: आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के ठिकानों पर छापेमारी की. इस दौरान टीम को भारी मात्रा में जली हुई नकदी, सोने-चांदी के आभूषण, करोड़ों रुपए की जमीन के कागजात और करीब ₹6 लाख की महंगी घड़ियां बरामद हुईं. छापेमारी में उनके 12 बैंक खातों को भी जब्त किया गया है. जांच के बाद राय को गिरफ्तार कर लिया गया.

Patna News: आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने भ्रष्टाचार के आरोप में ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय को गिरफ्तार किया है. EOU ने ये कार्रवाई 23 अगस्त, दिन शनिवार को किया. साथ ही उनकी पत्नी पर भी केस दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में ED की दिलचस्पी है और जांच आगे और भी बड़ी कार्रवाई की ओर बढ़ सकती है.

दरअसल, आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के ठिकाने पर छापेमारी 22 अगस्त को किया था. उनकी पोस्टिंग सीतामढ़ी में है, जबकि मधुबनी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं. छापेमारी भागवत नगर स्थित उनके तीन मंजिला आवास पर की गई. 

जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात से टीम लगी थी, लेकिन घर में अकेली महिला होने का हवाला देकर प्रवेश नहीं मिला. शुक्रवार सुबह कार्रवाई शुरू हुई. जांच में करीब 55 लाख रुपए कैश, करोड़ों की जमीन के कागजात, 12 से अधिक बैंक खातों का विवरण और लाखों रुपए की ज्वेलरी जब्त की गई. 

यह भी पढ़ें: Motihari News: कुख्यात भूमाफिया राहुल मुखिया के घर NIA की रेड, जिले में मचा हड़कंप

वहीं, घर में बड़े पैमाने पर जले हुए नोट भी मिले, जिन्हें नष्ट कर सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी. इन्हें इकट्ठा करने के लिए नगर निगम की टीम बुलाई गई, जबकि FSL की टीम सबूतों की जांच कर रही है. पिछले 36 घंटे में सरकारी महकमे में यह EOU की तीसरी बड़ी कार्रवाई है.

यह भी पढ़ें:हाजीपुर में राजू राय के घर पर NIA की छापेमारी से हड़कंप, जानें कार्रवाई की वजह

