रांची ईडी दफ्तर में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची केंद्रीय एजेंसी, कल सुबह होगी सुनवाई

ED Vs Ranchi Police: झारखंड की राजधानी रांची में गुरुवार को जो कुछ भी हुआ, वह पश्चिम बंगाल की पैटर्न पर हुआ. अंतर बस इतना ही था कि कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के काम में अवरोध पैदा किया, लेकिन रांची में यह काम हेमंत सरकार की पुलिस ने किया. कोलकाता में ईडी की टीम छापेमारी करने आईपैक नाम की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म पर गई थी तो रांची में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में ही स्थानीय पुलिस घुस गई. रांची पुलिस के इस एक्शन के बाद वहां सीआईएसएफ की टुकड़ी तैनात की गई. उसके बाद रांची पुलिस के डीएसपी एफएसएल की टीम के साथ पहुंचे और जांच की कमान संभाली. अब खबर आ रही है कि रांची पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. झारखंड हाई कोर्ट में मामले को लेकर शुक्रवार सुबह सुनवाई होगी. प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है.

दरअसल, पेयजल विभाग के कर्मचारी संतोष कुमार की शिकायत पर रांची पुलिस प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में घुसी है. संतोष कुमार ने ईडी अधिकारियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया था. संतोष कुमार ने रांची पुलिस से शिकायत की थी कि ईडी की पूछताछ के दौरान उनके साथ मारपीट की गई थी. रांची पुलिस ने संतोष कुमार की ​इसी शिकायत को आधार बनाकर ईडी दफ्तर में एंट्री मारी.

रांची के अपर चुटिया निवासी संतोष कुमार पेयजल विभाग के कर्मचारी हैं. उनका आरोप था कि 12 जनवरी, 2026 को ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था. इस दौरान दो अधिकारियों ने उन पर जुर्म कबूलने का दबाव बनाया और इनकार करने पर उन्हें बेरहमी से पीटा, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए. उसके बाद ईडी के दोनों अफसर उन्हें लेकर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में गए.

संतोष कुमार का यह भी आरोप है कि ईडी के दोनों असफर सबूत मिटाने के लिए दोबारा ईडी ऑफिस ले गए और खून से सनी टी-शर्ट बदलवा दिया था. संतोष की शिकायत पर रांची एयरपोर्ट पुलिस ने कांड संख्या 05/2026 धारा 115(2)/117(2)/127(2)/109(2)/351(2)/352/238/3(5) बीएनएस के तहत दर्ज की थी.

रांची पुलिस ईडी दफ्तर पहुंची तो सीआईएसएफ की टुकड़ी को वहां तैनात कर दिया गया. सदर डीएसपी के नेतृत्व में फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री की टीम अपने साथ जांच के कुछ उपकरण लेकर वहां पहुंची. दूसरी ओर, ईडी दफ्तर में गहमागहमी के बीच सीआईएसएफ के अतिरिक्त जवान भी वहां तैनात कर दिए गए.

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, ईडी दफ्तर को रांची पुलिस ने घेर रखा है. नियम कानून को ताक पर रखकर अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा है. हाईकोर्ट को इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर जांच करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य ऐसे ही चलता रहा तो झारखंड सुरक्षित नहीं रहेगा.