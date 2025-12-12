Advertisement
Bihar Jharkhand Crime

ED Raid: कोडिन कफ सीरप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, झारखंड समेत UP-गुजरात में भी छापेमारी

ED Raid: कोडिन कफ सिरप मामले में ED ने झारखंड, यूपी और गुजरात के 25 ठिकानों पर छापेमारी की. लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के घर पर ईडी का छापा पड़ा. रांची के तुपुदाना के औद्योगिक क्षेत्र स्थित शैली ट्रेडर्स में ईडी की टीम सुबह से ही छापेमारी कर रही है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 12, 2025, 01:26 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

ED Raid In Jharkhand: कोडिन कफ सिरप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए देश के कई राज्यों में छापा मारा. झारखंड, यूपी और गुजरात के 25 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया. जानकारी के मुताबिक, ईडी की यह कार्रवाई मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल, उसके सहयोगियों आलोक सिंह, अमित सिंह, कई कफ सिरप निर्माता जिन्होंने अवैध सप्लाई दी थी और चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल से जुड़े ठिकानों पर की जा रही है. लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के घर पर ईडी का छापा पड़ा.

खबर अपडेट हो रही है...

TAGS

ED RaidJharkhand news

