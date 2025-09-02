रात में बड़ी बेटी का प्रेमी कमरे में था मौजूद, घर पर माता पिता की हो गई हत्या, दिल दहला देगी ये घटना

Dumka News​: झारखंड के दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदराप्लान गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. अज्ञात हमलावरों ने एक घर पर धावा बोलकर बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि उनकी दो बेटियों पर भी हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. मृतक दंपति की पहचान साहेब हेम्ब्रम (63) और मंगली किस्कु (60) के रूप में की गई है. घायलों में बड़ी बेटी हीरामुनि हेम्ब्रम (25) और छोटी बेटी बेनी हेम्ब्रम (17) शामिल हैं, जिन्हें गंभीर हालत में दुमका के फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने मीडिया को बताया कि शुरुआती जांच में हत्या के पीछे बड़ी बेटी के प्रेमी का नाम सामने आ रहा है.घटना की रात वह घर पर मौजूद था.

यह घटना सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात करीब दो से तीन बजे के बीच हुई. घटना के बाद घायल हीरामुनि ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल कर सूचना दी. इसके बाद शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

ये भी पढें: लड़का-लड़की के आपत्तिजनक हालत में होने की सूचना मिली पुलिस पहुंची तो जख्मी युवक मिला

Add Zee News as a Preferred Source

दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने मीडिया को बताया कि शुरुआती जांच में हत्या के पीछे बड़ी बेटी के प्रेमी का नाम सामने आ रहा है. बताया जा रहा है कि वह पाकुड़ जिले का रहने वाला है और घटना की रात वह घर पर मौजूद था.

पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और शोक का माहौल है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है. हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीम गठित की गई है. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!