रात में बड़ी बेटी का प्रेमी कमरे में था मौजूद, घर पर माता पिता की हो गई हत्या, दिल दहला देगी ये घटना
रात में बड़ी बेटी का प्रेमी कमरे में था मौजूद, घर पर माता पिता की हो गई हत्या, दिल दहला देगी ये घटना

Jharkhand Crime News: दुमका में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है. यहां पर एक घर पर हमला कर बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई. वहीं, घर में मौजूद दो बेटियां जख्मी हो गई. बताया जा रहा है कि घटना के वक्त रात में बड़ी बेटी का प्रेमी घर में मौजूद था.

Edited By:  Shubham Raj|Last Updated: Sep 02, 2025, 01:44 PM IST

बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या
बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या

Dumka News​: झारखंड के दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदराप्लान गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. अज्ञात हमलावरों ने एक घर पर धावा बोलकर बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि उनकी दो बेटियों पर भी हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. मृतक दंपति की पहचान साहेब हेम्ब्रम (63) और मंगली किस्कु (60) के रूप में की गई है. घायलों में बड़ी बेटी हीरामुनि हेम्ब्रम (25) और छोटी बेटी बेनी हेम्ब्रम (17) शामिल हैं, जिन्हें गंभीर हालत में दुमका के फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने मीडिया को बताया कि शुरुआती जांच में हत्या के पीछे बड़ी बेटी के प्रेमी का नाम सामने आ रहा है.घटना की रात वह घर पर मौजूद था.

यह घटना सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात करीब दो से तीन बजे के बीच हुई. घटना के बाद घायल हीरामुनि ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल कर सूचना दी. इसके बाद शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने मीडिया को बताया कि शुरुआती जांच में हत्या के पीछे बड़ी बेटी के प्रेमी का नाम सामने आ रहा है. बताया जा रहा है कि वह पाकुड़ जिले का रहने वाला है और घटना की रात वह घर पर मौजूद था.

पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और शोक का माहौल है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है. हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीम गठित की गई है. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

इनपुट: आईएएनएस

