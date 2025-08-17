Patna News: पटना में एनकाउंटर! कुख्यात अपराधी विजय सहनी के पैर में लगी गोली
Patna News: पटना में एनकाउंटर! कुख्यात अपराधी विजय सहनी के पैर में लगी गोली

Patna Encounter News: पटना सिटी के बिस्कोमान गोलंबर पर पुलिस और कुख्यात अपराधी विजय सहनी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें विजय के पैर में गोली लगी. वह कई संगीन मामलों में वांछित था और बड़ी वारदात की फिराक में था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया. जांच जारी है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:03 PM IST

पटना में एनकाउंटर
पटना में एनकाउंटर

Patna Encounter News: बिहार की राजधानी पटना के पटना सिटी क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब बिस्कोमान गोलंबर के पास पुलिस और अपराधियों के बीच अचानक मुठभेड़ हो गई. घटना के दौरान कुख्यात अपराधी विजय सहनी और पुलिस के बीच आमने-सामने फायरिंग हुई, जिसमें विजय सहनी को पुलिस की गोली लग गई. बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के वक्त विजय सहनी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था और हथियार के साथ मौके पर मौजूद था.

मुठभेड़ की खबर मिलते ही आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई. पटना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें एसएसपी कार्तिकेय शर्मा भी शामिल थे, घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. इलाके में स्थिति को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बिस्कोमान गोलंबर और आसपास के क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है.

एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि विजय सहनी पटना समेत कई जिलों में दर्जनों संगीन आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. उस पर करीब 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह केवल बिहार ही नहीं, बल्कि झारखंड के धनबाद और ओडिशा में भी बैंक डकैती जैसी गंभीर घटनाओं में संलिप्त पाया गया है. आज भी वह एक बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से निकला था, लेकिन पुलिस की तत्परता से वह पकड़ा गया. मुठभेड़ के दौरान विजय सहनी को पैर में दो गोलियां लगीं, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच कर रही है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि विजय सहनी के साथ और कौन-कौन अपराधी मौजूद थे. इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. यह घटना एक बार फिर राजधानी पटना में सक्रिय अपराधियों के नेटवर्क और पुलिस की सतर्कता को सामने लाती है.

इनपुट- प्रिंस सूरज

