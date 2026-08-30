/Patna Encounter: बिहटा की सोन नदी में नाव पर रंगदारी वसूल रहे अपराधियों से मुठभेड़, दारोगा समेत दो घायल

ज्योतिष पथ गोलीकांड में दो और आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल-कट्टा और बाइक बरामद

बता दें कि 29 अगस्त, 2026 दिन शनिवार को पटना के रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र के ज्योतिष पथ में 11 अगस्त की रात हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. शुभम राज को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गया जिले के गुरारू थाना क्षेत्र निवासी 23 वर्षीय अभय कुमार और बिहटा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर टोला निवासी 24 वर्षीय राहुल कुमार के रूप में हुई है.