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Patna Encounter: बिहटा की सोन नदी में नाव पर रंगदारी वसूल रहे अपराधियों से मुठभेड़, दारोगा समेत दो घायल

Patna Encounter: पटना के बिहटा स्थित परेव सोन नदी में नाव से रंगदारी वसूलते अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान एक दारोगा और एक अपराधी को गोली लगी है. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written ByISTYEK KHAN Edited ByShailendra
Published: Aug 30, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:42 AM IST
Patna Encounter: बिहटा की सोन नदी में नाव पर रंगदारी वसूल रहे अपराधियों से मुठभेड़, दारोगा समेत दो घायल
Image Credit: पटना पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ (Photo- वीडियो ग्रैब)

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ISTYEK KHAN

ISTYEK KHAN

पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

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