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पटना में फिल्मी अंदाज में एनकाउंटर, पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था लुटेरा, जवाबी फायरिंग में लगी गोली

Patna Latest News: पटना में बुधवार सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी को गोली लगी है. बताया जा रहा है कि बीते 19 अप्रैल को रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र स्थित पुरानी भारत गैस गोदाम के पास श्री अलंकार ज्वैलर्स में सोने-चांदी की दुकान में लूट की बड़ी वारदात हुई थी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 22, 2026, 09:01 AM IST

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पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ (Photo-AI)
पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ (Photo-AI)

Patna News: बिहार की राजधानी पटना में बुधवार सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी को गोली लगी है. घायल अपराधी की पहचान दिलीप के रूप में हुई है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

बताया जा रहा है कि बीते 19 अप्रैल को रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र स्थित पुरानी भारत गैस गोदाम के पास श्री अलंकार ज्वैलर्स में सोने-चांदी की दुकान में लूट की बड़ी वारदात हुई थी. इस मामले में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और आरोपियों की पहचान कर ली गई थी.

इसी क्रम में पुलिस ने दिलीप को पकड़ लिया. उसकी निशानदेही पर हथियार बरामद करने के लिए पुलिस टीम कृषि फार्म इलाके में पहुंची थी. इसी दौरान दिलीप ने पुलिस को चकमा देकर फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें दिलीप के पैर में गोली लग गई.

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घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल भेजा गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और लूटकांड में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश जारी है.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

यह भी पढ़ें: बिहार के इस जिले में होती है एक SSP और 5 SP की तैनाती, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप!

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