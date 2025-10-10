Advertisement
राहुल दुबे गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़
ब्रेकिंग न्यूज

Ranchi Encounter: राहुल दुबे गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़, साजन अंसारी और अमित गुप्ता को लगी गोली

Ranchi Encounter News: झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवारी की सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. रांची के रातु थाना क्षेत्र में पुलिस और राहुल दुबे गैंग के गुर्गों के बीच मुठभेड़ हुई.

इस गोलीबारी में 2 अपराधियों को गोली लगी है, जिनका साजन अंसारी और अमित गुप्ता नाम है. साथ ही अन्य 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मौके से 8 पिस्टल भी बरामद किया गया है. बताया जा रहा है कि ये अपराधी कोयला व्यवसाई को टार्गेट करने आए थे. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

