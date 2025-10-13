Advertisement
Ranchi Encounter: पुलिस और KSS गिरोह के अपराधियों के बीच मुठभेड़, इलाके में सनसनी

Ranchi Encounter: रांची पुलिस और कोयलांचल शांति समिति गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई. Kss के नाम पर गोलीबारी करने वाले अपराधियों के साथ पुलिस मुठभेड़ आफताब नाम का एक अपराधी घायल हो गया है. मुठभेड़ में शामिल अपराधी सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़ा है. पुलिस की गोली आफताब के पैर में लगी है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:40 AM IST

रांची पुलिस और कोयलांचल शांति समिति गिरोह के बीच मुठभेड़
रांची पुलिस और कोयलांचल शांति समिति गिरोह के बीच मुठभेड़

Ranchi/रांची: रांची पुलिस और कोयलांचल शांति समिति (KSS) गिरोह से जुड़े अपराधियों के बीच तुपुदाना के बालसिरिंग इलाके में हुई एक मुठभेड़ में एक अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया. घायल अपराधी की पहचान आफताब के रूप में हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दो अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है.

मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए और घायल हुए अपराधी कुख्यात सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े बताया जा रहा हैं, जो कोयलांचल शांति समिति (KSS) के नाम पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था.

ऐसे शुरू हुई मुठभेड़
रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि कोयलांचल शांति समिति (KSS) के नाम पर बीते दिनों डोरंडा में गोलीबारी की घटना को अंजाम देने वाले कुछ अपराधी तुपुदाना के बालसिरिंग इलाके में इकट्ठा हुए हैं और किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं. सूचना मिले पर लिस टीम जैसे ही बालसिरिंग क्षेत्र के करीब पहुंची अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी.

जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ आफताब
पुलिस ने आत्मरक्षा में और जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की. पुलिस की जवाबी फायरिंग में अपराधी आफताब के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए आफताब समेत दो अन्य अपराधियों को मौके से धर दबोचा. पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से हथियार और गोलियां भी बरामद की हैं. 

रिपोर्ट: विकास चौधरी

