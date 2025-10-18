पटना एयरपोर्ट से उतरते ही इंजीनियर का अपहरण? बेंगलुरु से आ रहे शिवहर के वेणु चैतन्य गायब

Patna News: बिहार के शिवहर जिले के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेणु चैतन्य पटना एयरपोर्ट से रहस्यमय ढंग से लापता हो गए हैं. वे बेंगलुरु से दिवाली मनाने घर लौट रहे थे. वेणु के लापता होने की घटना 16 अक्टूबर की शाम की है.

इंजीनियर वेणु चैतन्य के पिता रामस्वरूप राय के मुताबिक, वेणु 16 अक्टूबर की शाम बेंगलुरु से फ्लाइट से पटना पहुंचे थे. शाम करीब 6:34 बजे पिता से उनकी आखिरी बातचीत हुई थी, जिसके बाद उनका मोबाइल अचानक स्विच ऑफ हो गया. तब से अब तक परिजनों का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है.

घटना को लेकर पिता ने एयरपोर्ट थाने में आवेदन दिया है, जिसके आधार पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है. बताया गया कि वेणु पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बेंगलुरु की एक कंपनी में कार्यरत थे. दिवाली मनाने के लिए वे अपने घर शिवहर लौट रहे थे.

फिलहाल, पुलिस एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी है. साथ ही वेणु के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उनका सुराग मिल सके.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

