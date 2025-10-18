Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

पटना एयरपोर्ट से उतरते ही इंजीनियर का अपहरण? बेंगलुरु से आ रहे शिवहर के वेणु चैतन्य गायब

Bihar News: पटना एयरपोर्ट पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रहस्यमय तरीके से लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. लापता इंजीनियर की पहचान शिवहर जिले के वेणु चैतन्य के रूप में हुई है, जो बेंगलुरु की एक कंपनी में कार्यरत हैं और दिवाली मनाने घर लौट रहे थे.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 18, 2025, 02:55 PM IST

पटना एयरपोर्ट से इंजीनियर लापता
पटना एयरपोर्ट से इंजीनियर लापता

Patna News: बिहार के शिवहर जिले के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेणु चैतन्य पटना एयरपोर्ट से रहस्यमय ढंग से लापता हो गए हैं. वे बेंगलुरु से दिवाली मनाने घर लौट रहे थे. वेणु के लापता होने की घटना 16 अक्टूबर की शाम की है. 

इंजीनियर वेणु चैतन्य के पिता रामस्वरूप राय के मुताबिक, वेणु 16 अक्टूबर की शाम बेंगलुरु से फ्लाइट से पटना पहुंचे थे. शाम करीब 6:34 बजे पिता से उनकी आखिरी बातचीत हुई थी, जिसके बाद उनका मोबाइल अचानक स्विच ऑफ हो गया. तब से अब तक परिजनों का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है.

घटना को लेकर पिता ने एयरपोर्ट थाने में आवेदन दिया है, जिसके आधार पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है. बताया गया कि वेणु पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बेंगलुरु की एक कंपनी में कार्यरत थे. दिवाली मनाने के लिए वे अपने घर शिवहर लौट रहे थे.

फिलहाल, पुलिस एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी है. साथ ही वेणु के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उनका सुराग मिल सके.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

