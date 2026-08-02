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'विधायक मांग रहे थे 50 लाख, ड्राइवर अकेला नहीं कर सकता हत्या', EO विमल कुमार की पत्नी का बड़ा आरोप

Patna News: कार्यपालक अधिकारी (EO) डॉ. विमल कुमार की हत्या के बाद बिहार के प्रशासनिक महकमे में भारी आक्रोश व्याप्त है. जैसे ही डॉ. विमल कुमार का शव दानापुर पहुंचा, बिहार भर के कार्यपालक अधिकारियों ने एकजुट होकर सड़क को जाम कर दिया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 02, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:14 PM IST
'विधायक मांग रहे थे 50 लाख, ड्राइवर अकेला नहीं कर सकता हत्या', EO विमल कुमार की पत्नी का बड़ा आरोप
Image Credit: (Z News) EO विमल कुमार की पत्नी का बड़ा आरोप

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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