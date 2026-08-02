'विधायक मांग रहे थे 50 लाख, ड्राइवर अकेला नहीं कर सकता हत्या', EO विमल कुमार की पत्नी का बड़ा आरोप

रोहतास जिले के डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (EO) डॉ. विमल कुमार की निर्मम हत्या के बाद पूरे बिहार के प्रशासनिक हलकों में आक्रोश की लहर फैल गई है. हत्या के बाद जैसे ही डॉ. विमल कुमार का पार्थिव शरीर दानापुर पहुंचा, बिहार भर से जुटे कार्यपालक अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर भीषण विरोध-प्रदर्शन किया. साथ ही आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया. मृतक कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. विमल कुमार की पत्नी ने मीडिया के सामने आकर स्थानीय एनडीए विधायक पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने स्थानीय विधायक की ओर से डॉ. विमल कुमार को लगातार फोन कर 50 लाख रुपये की की मांग की जा रही थी. मना करने पर उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने की धमकियां दी जा रही थी.