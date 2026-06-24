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भवन निर्माण व‍िभाग के इंजीनियर से जुडे़ 6 ठिकानों पर EOU रेड, पटना से दिल्ली-नोएडा तक छापेमारी से हड़कंप

इंजीनियर पवन कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है. EOU अधिकारियों का कहना है कि तलाशी पूरी होने के बाद ही बरामदगी और अन्य तथ्यों की आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी.

Written ByShivam RajEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 24, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:05 PM IST
भवन निर्माण व‍िभाग के इंजीनियर से जुडे़ 6 ठिकानों पर EOU रेड, पटना से दिल्ली-नोएडा तक छापेमारी से हड़कंप
Image Credit: Zee Media

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Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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